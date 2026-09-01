Basilio García Sevilla, 01 SEP 2026 - 11:34h.

El portugués del Lille llegará en calidad de cedido con opción de compra

En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; cerrado Félix Correia

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Fumata blanca. El Sevilla FC ya tiene el delantero y el extremo que buscaba en el tramo final del mercado. Si el lunes por la noche se dejó cerrada la incorporación de un Lucas Stassin que llegará en breve a la capital andaluza, antes del mediodía de este martes se ha confirmado que Félix Correia, portugués del OSC Lille, será el que refuerce la banda de ataque del equipo nervionense.

A falta de más de 12 horas para el cierre del mercado de fichajes, José Ignacio Navarro ha cerrado la llegada del deseado extremo. El nombre de Félix Correia fue avanzado por L’Equipe este lunes, confirmando El Chiringuito durante el martes que el jugador fichará por el Sevilla mediante una cesión con opción de compra.