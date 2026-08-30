Como mucho, García Plaza contará con 22 jugadores más los Miguel Sierra, Manu Bueno, Nico Guillén, Iker Muñoz y compañía.

La hoja de ruta del Sevilla en las últimas horas de mercado

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El Sevilla FC ha cerrado el mes de agosto a nivel clasificatorio mejor de lo que esperaba. Ganó los dos primeros partidos y cayó, hasta con lógica, con el Atlético de Madrid. Los colchoneros demostraron ser infinitamente superiores en la primera parte, que lo son, pero el arrebatito de la segunda de los locales maquilló un partido que olía a goleada escandalosa al intermedio.

¿Ayuda en algo esa tímida reacción? Para nada. El Sevilla ya ha disputado sus tres partidos del mes más ‘jodido’ de la temporada para un club que está tieso como este, y ahora en los despachos ‘juega’ los tres días más importantes del año. Entre la comparecencia de Luis García Plaza tras la derrota y el cierre del mercado transcurrirán 72 horas menos siete minutos -terminó el míster de hablar a las 0.07 ya del domingo-, el tiempo corre rápido y el club tiene la imperiosa necesidad de completar una plantilla insuficiente para competir en la élite. En cantidad y en calidad.

El madrileño, que abandonó el estadio charlando con el presidente José María del Nido Carrasco unos metros detrás del vicepresidente José Castro, ha jugado su papel ante la opinión pública en los estertores del mes de agosto, con unas palabras que han levantado ampollas en el palco. Aunque ha apuntado en numerosas ocasiones que sabía dónde se metía cuando firmó, y más cuando se confirmó su continuidad, la venta de Oso le ha dolido. Sin embargo, no estaba lejos de los planes del club, que ya en julio estuvo cerca de traspasarlo a ese Olympiacos de profesión ‘mareador de perdices’.

El Sevilla no puede dejar pasar la oportunidad de vender por diez millones de euros a un canterano en su largo, tortuoso y necesario camino hacia la norma 1:1. Cabe tener en cuenta que LALIGA ha previsto endurecer el ya de por sí apretado corsé del límite salarial en las temporadas venideras para los clubes que estén excedidos. Dios asista al fútbol español.

Cabe tener en cuenta que LALIGA ha previsto endurecer el ya de por sí apretado corsé del límite salarial en las temporadas venideras para los clubes que estén excedidos. Dios asista al fútbol español

Los fichajes que faltan

Solo hay que mirar la última convocatoria y hacer cuentas. 17 futbolistas de la primera plantilla, más Marcao, Rubén Vargas y Fabio Cardoso hacen 20. Luis García Plaza va a tener un plantel corto, quiera o no quiera. Si no se va el suizo -al que se le tendría que meter en vereda imperiosamente-, está previsto que lleguen dos hombres, si se marcha serían cuatro. El portugués acabará saliendo. Como mucho, 22 más los Miguel Sierra, Manu Bueno, Nico Guillén, Iker Muñoz y compañía.

Urge, no obstante, llegar a esas cifras de futbolistas profesionales para que García Plaza pueda armar lo que anhelan en Nervión. Un equipo que no se las haga pasar canutas. Lo esbozado en agosto en el césped da para cierto respiro, pero no servirá de nada. Fichen. El Sevilla y José Ignacio Navarro están ante las 72 horas más relevantes de la temporada. El corazón del sevillista lo agradecerá.