Celia Pérez 31 AGO 2026 - 09:35h.

El exfutbolista del Athletic expone la tensión que vive el vestuario con la directiva

Edin Terzic vacila a la prensa en Balaídos y se rinde a un jugador del Athletic: "Más trabajo"

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El Athletic por fin ha encontrado la victoria en este inicio de temporada. Tras dos derrotas, ante el Sevilla y FC Barcelona, los de Edin Terzic han conseguido sumar sus primeros tres puntos gracias a los goles de Berenguer y Robert Navarro. En lo deportivo parece haber encontrado unas buenas sensaciones que no se reflejan en la relación de la plantilla con la directiva. Los futbolistas están en conflicto con Jon Uriarte y con determinadas decisiones como la de quitarle las entradas de cortesía, lo que ha generado una tensa situación entre ambos y que señala Julio Salinas.

El exfubtolista del Athletic, en su perfil de Instagram, ha profundizado sobre el problema que estos días se vive en el seno del club, cuestionando los motivos que han llevado al club a tomar dicha decisión y señalando la renovación de Nico Williams. "La razón radica en que el Athletic, al no estar en competiciones europeas, ve como no es capaz de llegar al presupuesto y está intentando recortar gastos por todos los lados. Ha empezado por Lezama y ahora al siguiente paso que es de las invitaciones", comenzó apuntando.

"Son cuatro invitaciones por jugador. Estamos hablando de unos 25 jugadores, unas 100 entradas. Más también ha suprimido las cuatro que da a cada expresidente del Athletic que está vivo, que son seis en la actualidad, estaríamos hablando de 24 más. Más la entrada que da a los empleados. Estaríamos hablando de 180 más o menos. Más las entradas a los exjugadores del Athletic que estaríamos hablando de unas 100. El total serían más o menos entre 400 o 500, que puestas a la venta a una media de 40 o 50 euros, estaríamos hablando de un montante de 300.000 euros anuales", argumentó.

Para Julio, todo esto viene detrás de la renovación de Nico Williams. "Tú no puedes pagar a un jugador casi 20 millones de euros. Al final se te va el presupuesto y todo lo que eso conlleva con las demás renovaciones con los demás jugadores", añadió.

Ahí está la que cree que es la equivocación de la directiva. "No como a hecho la directiva, atacando al corazón del Athletic, que es un club único en el mundo con una serie de valores", apuntó. "Me parece una decisión muy grave. Toda la familia rojiblanca está indignada. Veremos si el presidente es capaz de rectificar", finalizó.