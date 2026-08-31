Doble operación en el Athletic: cierra una salida y recupera a Lucas Sarasketa para el filial

Celia Pérez 31 AGO 2026 - 10:42h.

Elijah Gift se marcha cedido al Eibar

Julio Salinas señala la polémica del vestuario con Jon Uriarte y el problema económico que genera Nico Williams: "Muy grave"

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Tras el triunfo ante el Celta y con las diferencias entre el vestuario y Jon Uriarte en el centro de la polémica, el Athletic sigue centrado en un mercado de fichajes al que apenas le quedan más de 24 horas. A un día de que se dé por finalizado un intenso mercado estival, el club ha cerrado la salida de Elijah Gift al Eibar. El delantero del filial, que completó la primera parte de la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Edin Terzic, saldrá con el objetivo de "avanzar en su formación".

El jugador llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente del Liverpool y, tras pasar por el juvenil y el Basconia, la pasada temporada jugó 30 partidos con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, a las órdenes del actual técnico armero, Jokin Aranbarri, y otros seis en la Youth League.

Según cuenta El Correo, la operación para la salida de Gift se ha cerrado como cesión sin opción a compra. La idea es que el futbolista siga creciendo y acumulando minutos y para ello el club ha añadido cláusulas económicas que provocarán que el cuadro armero pague menos por él si tiene más participación. A pesar de que en un principio la idea pasaba por alternar el primer equipo con el filial, finalmente se ha optado por una cesión con la que pueda seguir aumentando su proyección.

El club bilbaíno también ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el Eibar para la incorporación inmediata al Bilbao Athletic de Lucas Sarasketa, lateral izquierdo de 19 años que ya jugó en las categorías inferiores del Athletic hasta 2018 y en la campaña 2025-2026 disputó 20 partidos con el Eibar B en Segunda RFEF.

Así ha comunicado el Athletic la cesión de Elijah Gift

"El Athletic Club y la SD Eibar han llegado a un acuerdo para la cesión del extremo Elijah Gift hasta final de temporada. El delantero, que ha realizado parte de la pretemporada con Edin Terzić, avanzará en su formación en el equipo de LaLiga Hypermotion que entrena quien fuese su técnico en el Bilbao Athletic, Jokin Aranbarri.

Gift, que tiene una experiencia de 31 partidos (2 goles) en Primera Federación, se incorpora desde hoy mismo al club de Ipurua".