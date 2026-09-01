Salida inminente en el Athletic: el descarte de Edin Terzic encuentra hueco en el Espanyol

Celia Pérez 01 SEP 2026 - 10:55h.

El lateral estaba en la rampa de salida del Athletic

Doble operación en el Athletic: cierra una salida y recupera a Lucas Sarasketa para el filial

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El Athletic afronta las últimas horas del mercado de fichajes atento a la operación salida. Mikel González avanza con futbolistas como Unai Vencedor, que se marcha al Burgos, o de Andoni Gorosabel, a punto de ser anunciado por el Espanyol. Es precisamente el lateral el que acapara todos los focos con un inminente salida del club bilbaíno con destino al RCDE Stadium.

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, Gorosabel está a punto de convertirse en nuevo jugador del Espanyol. El futbolista ya se habría despedido de sus compañeros del Athletic para emprender una nueva aventura en conjunto perico, donde el lateral es el elegido para cubrir la salida de Rubén Sánchez.

A pesar de que Gorosabel tiene contrato hasta 2028 no entra en los planes de Edin Terzic y el club lleva buscando una solución a su situación durante todo el verano, algo que parece haber encontrado en el Espanyol. Su nombre ha encajado a la perfección en la situación del cuadro perico, en el que la marcha de Rubén Sánchez deja un hueco en el lateral derecho.

Las últimas horas de la operación salida en el Athletic

Este lunes, el club rojiblanco consiguió cerrar también de las operaciones en las que se trabajaba desde hace tiempo con la marcha de Unai Vencedor al Burgos. Aunque el centrocampista estaba a la espera de un equipo de Primera División, esta posibilidad no se ha producido y, aunque a la espera de la rescisión final de su contrato con el club bilbaíno, Unai Vencedor jugará en El Plantío.