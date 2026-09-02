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Julián Álvarez vuelve a empezar en el entrenamiento del Atlético y Jonathan David mira al Athletic

El primer entrenamiento de Julián Álvarez en el Atlético tras el cierre de mercado
La primera imagen de Julián Álvarez tras el cierre de mercado. ElDesmarque
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El Atlético de Madrid se ejercitó este miércoles con el encuentro ante el Athletic Club entre ceja y ceja. Esta mañana, y tras un cierre de mercado veraniego muy intenso en las oficinas del Metropolitano, los focos volvió a acapararlos Julián Álvarez. Sin encontrar la salida que deseaba, el delantero argentino cambia de chip y se centra en realizar un buen curso.

La gran novedad de la sesión de entrenamiento la protagonizó Jonathan David. El nuevo delantero rojiblanco ya conoce a sus nuevos compañeros entre los que ya no se encuentran José María Giménez o Thomas Lemar.

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Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone durante un partido del Atlético de Madrid la temporada pasada
Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone durante un partido del Atlético de Madrid la temporada pasada. Europa Press

En la parte superior de esta noticia puedes ver las primeras imágenes de Julián Álvarez tras el cierre de mercado y la novedad de Jonathan David en el Atlético de Madrid.

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