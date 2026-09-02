Julián Álvarez vuelve a empezar en el entrenamiento del Atlético y Jonathan David mira al Athletic

Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 11:10h.

La primera imagen del argentino tras el cierre de mercado

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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El Atlético de Madrid se ejercitó este miércoles con el encuentro ante el Athletic Club entre ceja y ceja. Esta mañana, y tras un cierre de mercado veraniego muy intenso en las oficinas del Metropolitano, los focos volvió a acapararlos Julián Álvarez. Sin encontrar la salida que deseaba, el delantero argentino cambia de chip y se centra en realizar un buen curso.

La gran novedad de la sesión de entrenamiento la protagonizó Jonathan David. El nuevo delantero rojiblanco ya conoce a sus nuevos compañeros entre los que ya no se encuentran José María Giménez o Thomas Lemar.