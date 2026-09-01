El Oviedo se despide del plan 'A' y pelea por el fichaje de un descarte de Simeone

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 14:24h.

El club azul busca un último fichaje antes del cierre de mercado

El Alavés se cubre las espaldas en el Oviedo y amenaza con una bomba de última hora

Compartir







Se vienen curvas. Este martes, a las 23:59 horas, se dará por cerrado el mercado veraniego de fichajes. Los clubes españoles apuran el cierre en busca de los últimos fichajes que completen sus plantillas. Entre ellos figura un Real Oviedo que, aunque ha sido uno de los grandes animadores en la categoría de plata, aún busca una guinda en ataque.

La dirección deportiva carbayona, con David Fernández a la cabeza, se mueve en la todavía presente ventana estival con un hándicap. El plan 'A' en el que venía trabajando el equipo azul se ha caído definitivamente y calienta una alternativa desde el Atlético de Madrid.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid asume la realidad por Jorge Salinas y acecha a Nicolás Tagliafico

Dani Raba se queda en el Valencia CF...

El Oviedo buscaba un mediapunta para completar el amplio abanico de opciones de Julián Calero en tres cuartos de campo y ahí ganaba enteros el nombre de Dani Raba. Con un rol secundario bajo las órdenes de Carlos Corberán, todo hacía indicar que su salida del Valencia CF sería factible este verano. Sin embargo, el futbolista santanderino, salvo giro inesperado, continuará en Mestalla.

PUEDE INTERESARTE El Racing da luz verde a un fichaje de última hora y el Zaragoza cierra su mercado

El sueldo de Dani Raba ha sido el principal escollo para acometer su fichaje en clave asturiana, y como avanza el periodista Nacho Sanchis, su salida se descarta ante la imposibilidad de asumir su ficha al completo por parte del Oviedo.

... y el Oviedo intenta el fichaje de un descarte de Simeone

A contrarreloj, la dirección deportiva azul trabaja en una alternativa que podría llegar desde el Atlético de Madrid. Los descartes de Diego Pablo Simeone han nutrido este verano a equipos de Primera División como Racing de Santander y Sevilla FC, y a esta hora de la tarde, el Oviedo pelea por sumarse a esa lista de clubes.

PUEDE INTERESARTE El Athletic sorprende con Adama Boiro y altera su mercado de fichajes a última hora

Según informa La Nueva España, el equipo carbayón busca un cromo más de mediocampo hacia delante y se valora la posibilidad de incorporar a Carlos Martín. El extremo derecho, al que el club colchonero busca salida, podría convertirse en la guinda del mercado del Oviedo.

Se debate la incorporación de un futbolista cuya polivalencia es su máxima virtud. Tras regresar de su cesión en el Rayo Vallecano, el Oviedo aguarda por la decisión de un Carlos Martín al que también pretende el Almería en el último día de mercado.