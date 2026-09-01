El Racing da luz verde a un fichaje de última hora y el Zaragoza cierra su mercado

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 13:04h.

El club santanderino no ha tomado una decisión hasta este martes

Lalo Arantegui da marcha atrás y frena una salida del Real Zaragoza pese a que las negociaciones estaban avanzadas

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El Real Zaragoza ha protagonizado uno de los mercados de verano más activos que se recuerdan. Con el regreso de Lalo Arantegui a la dirección deportiva blanquilla arrancaba la ventana estival antes incluso de finalizar la fatídica temporada pasada. El dirigente aragonés apostó por una auténtica criba en la plantilla del descenso a la Primera Federación y una lluvia de fichajes que se cierra este martes.

Aunque la temporada no ha arrancado como se esperaba, pues el equipo que dirige Ibai Gómez cayó en su estreno en la tercera categoría del fútbol español ante el Nàstic de Tarragona, en el club maño se confía en el encaje de las nuevas piezas.

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La plantilla que tiene en sus manos el técnico blanquillo está bastante equilibrada con hasta quince caras nuevas, aunque Lalo Arantegui aguardaba una decisión del Racing de Santander para dar por cerrado su mercado veraniego. Y ya se ha producido.

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El Racing da luz verde y el Zaragoza cierra su mercado de fichajes

Esta mañana, el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, ponía fecha al desenlace de la operación por Marco Sangalli. El lateral derecho, aunque agente libre, estaba a la espera de la decisión de Chema Aragón para conocer si finalmente ocuparía una de las fichas aún disponibles en el Racing de Santander.

El Real Zaragoza se marcaba como límite este mediodía para conocer la resolución del caso, y como avanza El Periódico de Aragón, ya hay fumata blanca. El futbolista de 34 años será el decimosexto fichaje del equipo blanquillo este verano.

Marco Sangalli viajará en las próximas horas a Zaragoza y con su incorporación se dará por cerrado el intenso mercado de fichajes que ha protagonizado Lalo Arantegui. Todo hace indicar que firmará un año de contrato, aunque con uno más opcional en caso de conseguir el ansiado ascenso a LALIGA Hypermotion.