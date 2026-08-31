Celia Pérez 31 AGO 2026 - 13:34h.

El club ha decidido dejarlo en la plantilla de Ibai Gómez

El Real Zaragoza se la pega en su debut en Primera RFEF, Ander Herrera da la cara y la afición estalla: "A los 90 segundos te meten un gol"

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El Real Zaragoza afronta la recta final del mercado de fichajes con la gran parte de los deberes hechos. Debut amargo en Primera RFEF aparte, Lalo Ararantegui se ha empleado a fondo para dar salida a un buen número de jugadores y firmar otro tanto de caras nuevas para Ibai Gómez. Una restructuración total de una plantilla en la que podría llegar una guinda del pastel como Marco Sangalli y de la que parece que no saldrá Saidu.

Según cuenta Matteo Moretto, el Real Zaragoza ha dado marcha atrás en las conversaciones para dar salida al futbolista ghanés con el Göztepe y el Mallorca. A pesar de que estaba bastante avanzada su salida del conjunto blanquillo, el club ha decidido frenar su salida y dejarlo en la plantilla de Ibai Gómez.

Todo ello ocurre después de que se haya hablado especialmente del interés del Göztepe turco. El conjunto se habría interesado por la situación del jugador e incluso habría iniciado las conversaciones con el Real Zaragoza. De hecho, la fórmula que se barajaba para su salida era una cesión con opción de compra, aunque aún no estaba claro si obligatoria u opcional.

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Unas conversaciones que han finiquitado tras el cambio de opinión del Real Zaragoza con la situación del jugador. Quizás todo viene propiciado después del golpe de realidad que ha supuesto su estreno en Primera RFEF. Después del descenso sufrido la pasada temporada, el conjunto aragonés inició su nueva etapa en la categoría de bronce con una derrota por 2-0 ante el Nàstic de Tarragona.

El gran objetivo del Real Zaragoza es volver a Segunda división por la vía rápida y no se puede permitir seguir pinchando en su andadura en Primera RFEF. Para ello es clave mantener piezas importantes dentro de la plantilla como es el caso de Saidu.