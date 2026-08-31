Fran Fuentes 31 AGO 2026 - 12:09h.

El veterano centrocampista, objeto de críticas tras el primer tropiezo del equipo después del descenso

Una amenaza mantiene en vilo el fichaje de Marco Sangalli y el Zaragoza frena otra opción de mercado

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El Real Zaragoza no tuvo el estreno soñado en Primera RFEF. Después del descenso sufrido la pasada temporada, el conjunto aragonés inició su nueva etapa en la categoría de bronce con una derrota por 2-0 ante el Nàstic de Tarragona. Un golpe duro para un club que afronta un curso especialmente exigente y que necesita recuperar cuanto antes la confianza de una afición acostumbrada durante los últimos años a vivir demasiadas decepciones. Ahora, las críticas se han acrecentado de manera evidente después de la derrota.

Uno de los encargados de dar la cara después del encuentro fue Ander Herrera. El centrocampista regresó este verano al club de su vida después de su experiencia en Boca Juniors y lo hizo con la intención de liderar un proyecto que busca devolver al Zaragoza al fútbol profesional. Tras la derrota, Herrera quiso poner en valor el juego del equipo y, sobre todo, la presencia de la afición desplazada hasta Tarragona.

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“Nos vamos frustrados, sobre todo por toda la gente que ha venido”, comenzó explicando el futbolista, que aseguró sentirse especialmente dolido por los aficionados debido a “la masa social” y “la ilusión que se genera” pese a los años complicados que ha atravesado el zaragocismo. Herrera quiso lanzar además un mensaje de compromiso: “Vamos a intentar seguir siendo un equipo protagonista, un equipo que genere, un equipo con el que el Zaragoza y el zaragocismo se sientan identificados”.

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Sin embargo, sus palabras no han sido recibidas de la misma manera por todos. El discurso del capitán, especialmente su intención de prometer a la afición que el equipo intentará mantener ese nivel de juego, ha generado críticas entre quienes consideran que, después de un descenso y de arrancar la nueva temporada con una derrota, toca hablar menos y demostrar más sobre el terreno de juego. En este sentido, para algunos aficionados, el Zaragoza necesita afrontar esta nueva realidad desde la humildad, sin grandes declaraciones y siendo consciente de que ahora toca reconstruir desde Primera RFEF. El regreso de Ander Herrera no despertó una enorme ilusión, y su primer partido también ha servido para recordar que el camino de vuelta será largo y que las palabras tendrán que dejar paso a los resultados. A continuación recogemos alguna de las respuestas en redes al centrocampista zaragozano.