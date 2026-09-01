David Torres Valencia, 01 SEP 2026 - 14:10h.

El cántabro tiene un sueldo de Primera que ningún Segunda paga: ahí está el problema

Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida

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El futuro de Dani Raba en el Valencia no cambia. En la debacle ante el Dépor jugó diez minutos en los que estuvo, indolente, como el resto de sus compañeros. Pero ni eso, ni una pretemporada acorde a la de sus compañeros, ni un verano de por medio han modificado el planteamiento de Carlos Corberán sobre el delantero asturiano al que le queda un año de contrato en el Valencia, pero que sabe que no cuenta y que está marcado en rojo en la operación salida, como viene publicando ElDesmarque desde mayo.

Dicho esto, la realidad es que tres meses después, Raba no es feliz con su situación futbolística, pero tampoco está desesperado por salir. El cántabro no fuerza la máquina y espera paciente acontecimientos. El Valencia CF, entretanto no se mueve y confía en que acepte alguno de los intereses que por él puedan llegar. El cántabro tiene un sueldo de Primera que ningún Segunda paga: ahí está el problema. Además, puede pensar que la lesión de Sadiq podría darle los minutos extra que le quitará la llegada de Elliott

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Jugó ante el Dépor

Este año, Dani Raba ha participado en seis amistosos de pretemporada, siendo titular en dos de ellos. Ha jugado 236 minutos, marcando 1 gol y dando dos asistencias. No es poco, pero tampoco parece ser indicativo del futuro que le espera. Carlos Corberán no cuenta con él para el futuro y su ficha (alrededor de 1.2 millones de euros) es necesaria para otras apuestas. A ellos hay que sumarles los diez minutos que jugó ante el Dépor. Y es que, si va a quedarse, el técnico de Cheste ha decidido que tenga su rol, aunque sea marginal.

Así está la situación: a la espera de un milagro

Con un año de relación por delante (acaba en junio de 2027) casi cualquier alternativa es buena para todos. El Valencia CF no pagó traspaso por él y, ahorrándose la ficha, ya haría hueco en su plantilla para futuros refuerzos e inscripciones pendientes. Y el futbolista que está asentado familiarmente hablando en Valencia, podría volver a recuperar la ilusión por jugar. Sin embargo, la sensación es que este último día, salvo milagro o giro radical, no saldrá.

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La sensación en el Valencia CF es que este último día, salvo milagro o giro radical, no saldrá.

En este escenario aseguran desde Asturias que el Oviedo, equipo recién descendido, estuvo interesado en firmar a Raba y que habría contactado con él ya. El problema es que el Oviedo está en Segunda y Raba tiene una ficha de jugador de Primera División, y eso dificulta la operación, así como el interés de los equipos que lo quieren y que son mayoritariamente de LALIGA Hypermotion. Así la dirección deportiva carbayona busca la guinda para el ataque y, cuando todos los focos apuntaban a Dani Raba, sin oportunidades en Valencia y que veía con buenos ojos la opción azul, según avanza La Nueva España, el Oviedo ya buscaba alternativas. Se cierra una puerta, de momento.

Morata cierra otra puerta a Raba

Porque, además del Oviedo, según el periodista Ángel García, Leganés y Girona también están detrás de él. No obstante, la problemática no cambia: no alcanzan a pagar lo que cobra (1.2 millones) y él no tiene prisa por ir a un Segunda. Aunque, en este escenario en el que el Valencia CF le busca salida a Raba, ha aparecido un invitado inesperado. Se trata de Álvaro Morata, que ha terminado recalando en el Leganés procedente del Como, un movimiento que deja fuera a Raba de casi todas las ecuaciones.

En el Valencia CF aprietan pero saben que, de resolverse la situación de Raba, será en las últimas horas de mercado ante la pasividad del futbolista por salir y que, tras llegar a este momento, salvo giro radical, Corberán tendrá que usarlo.