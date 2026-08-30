Notas y uno por uno del Deportivo en su victoria ante el Valencia, con Aubameyang siendo de nuevo la estrella

Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 21:28h.

Aubameyang lidera al Dépor en el primer triunfo del equipo en LALIGA

El Dépor cierra una salida y Fernando Soriano no da el mercado por finalizado

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El Deportivo se impuso al Valencia (3-1) en Riazor en un partido que los gallegos dominaron durante buena parte del encuentro. Aubameyang volvió a ser protagonista en ataque, liderando a un Dépor que encontró soluciones para superar al conjunto valencianista y encarrilar el triunfo. Con este resultado, el Deportivo suma tres puntos de mucho valor y confirma su fortaleza en este inicio de temporada.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto gallego en la jornada 3 de LALIGA EA SPORTS.

El 1x1 de los jugadores del Dépor

Leo Román: 6. Seguro bajo palos y sin transmitir dudas durante el partido. Poco pudo hacer en el gol de Sadiq y respondió cuando el Valencia apretó.

Seguro bajo palos y sin transmitir dudas durante el partido. Poco pudo hacer en el gol de Sadiq y respondió cuando el Valencia apretó. Ximo Navarro: 7. Partido muy serio en el lateral, especialmente en las ayudas defensivas. Sin grandes alardes, pero cumpliendo con mucha solvencia.

Partido muy serio en el lateral, especialmente en las ayudas defensivas. Sin grandes alardes, pero cumpliendo con mucha solvencia. Bright Ede: 6. Se mostró contundente y concentrado durante buena parte del encuentro. Sufrió algo más cuando el Valencia encontró espacios, pero mantuvo el nivel.

Se mostró contundente y concentrado durante buena parte del encuentro. Sufrió algo más cuando el Valencia encontró espacios, pero mantuvo el nivel. Lucas Noubi: 8. Una de las piezas más fiables del Dépor atrás. Estuvo atento en los cruces y ganó muchos duelos, dando seguridad a toda la línea defensiva.

Una de las piezas más fiables del Dépor atrás. Estuvo atento en los cruces y ganó muchos duelos, dando seguridad a toda la línea defensiva. Giacomo Quagliata: 7. Muy completo en su banda, aportando tanto en defensa como en salida. Su trabajo permitió al Dépor tener profundidad y controlar mejor el costado.

Muy completo en su banda, aportando tanto en defensa como en salida. Su trabajo permitió al Dépor tener profundidad y controlar mejor el costado. Mario Soriano: 8. Muy importante para darle sentido al juego ofensivo del equipo. Encontró espacios entre líneas y fue uno de los futbolistas que más ayudó a conectar el centro del campo con el ataque.

Muy importante para darle sentido al juego ofensivo del equipo. Encontró espacios entre líneas y fue uno de los futbolistas que más ayudó a conectar el centro del campo con el ataque. Lorenzo Amatucci: 7. Gran trabajo en la medular, equilibrando al equipo y ayudando a recuperar el control cuando el Valencia intentaba reaccionar. Sobrio y efectivo con balón.

Gran trabajo en la medular, equilibrando al equipo y ayudando a recuperar el control cuando el Valencia intentaba reaccionar. Sobrio y efectivo con balón. Luismi Cruz: 6'5. Incisivo y trabajador durante su tiempo sobre el césped. Dio profundidad y obligó al Valencia a estar pendiente de sus movimientos.

Incisivo y trabajador durante su tiempo sobre el césped. Dio profundidad y obligó al Valencia a estar pendiente de sus movimientos. Riki Rodríguez: 7. Muy activo y participativo, con capacidad para aparecer en zonas peligrosas. Su energía fue importante para que el Dépor no se echara atrás con el 3-1.

Muy activo y participativo, con capacidad para aparecer en zonas peligrosas. Su energía fue importante para que el Dépor no se echara atrás con el 3-1. Aubameyang: 9. Otra actuación decisiva del delantero, que volvió a encontrar el camino del gol. Es el gran referente ofensivo del Dépor y está respondiendo con goles en este inicio de Liga.

Otra actuación decisiva del delantero, que volvió a encontrar el camino del gol. Es el gran referente ofensivo del Dépor y está respondiendo con goles en este inicio de Liga. Bil Nsongo: 7. Mucho trabajo para fijar a los centrales y generar espacios para Aubameyang. No tuvo el protagonismo goleador de su compañero, pero su labor fue importante para el funcionamiento ofensivo.

Sustituciones de Antonio Higaldo en el Dépor-Valencia