Isak Bjerkebo, otra opción para el extremo del Sevilla

Álvaro Borrego 30 AGO 2026 - 19:20h.

El extremo de 22 años milita en el Sirius, club de procedencia de Robbie Ure

La hoja de ruta del Sevilla en las últimas horas de mercado: Conrad Harder no será el delantero

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José Ignacio Navarro tiene mucho trabajo por hacer en estos tres últimos días de mercado. La dirección deportiva ejerce con el deseo de darle a Luis García Plaza los mimbres que tanto ha solicitado, somo lo son un delantero centro más o un extremo que supla la salida de Oso, a expensas de alguna posible venta más (como la de Vargas) que, con la plusvalía que se generaría -costó poco más de dos millones- y el ahorro en su sueldo -de los mayores de la plantilla-, que sí abriría un importante hueco para tratar de fichar un sustituto de garantías y, probablemente, un centrocampista, aunque las sensaciones a esta hora en Nervión es que Rubén Vargas está más cerca de quedarse que de marcharse. Sea como fuere, el Sevilla FC sigue peinando el mercado y contemplando opciones sugerentes como la de Isak Bjerkebo, del Sirius sueco.

Según ha avanzado el periodista Fabrizio Romano el Sevilla FC es uno de los interesados e incluso habría iniciado una primera toma de contacto con Isak Bjerkebo, extremo izquierdo de 22 años que milita en el mismo club de procedencia de Robbie Ure. Según la citada información sería uno de los nombres que maneja el club hispalense de cara a los últimos días de mercado, aunque clubes más potentes en el plano económico como el PSV Eindhoven también siguen de cerca sus pasos.

Las últimas salidas, sumado a todo lo ahorrado anteriormente, brindan al Sevilla margen para fichar al deseado delantero y también a un extremo que supla el rol de Oso. La idea es que sean cesiones o un traspaso a bajo coste que se pueda asumir teniendo en cuenta la amortización (sin contar lo que se abriría con otra gran venta). Para la banda, Leon Bailey, jamaicano del Aston Villa es otra de las opciones filtradas, pero el abanico es grande.

El que no llegará para la delantera será Conrad Harder. En el Sevilla habían señalado al danés como la principal opción en estos momentos para reforzar el ataque, tal y como había solicitado hace ya días Luis García Plaza. Sin embargo, pese a tener al danés señalado como primera opción después de que se escaparan hombres como George Ilenikhena o Marc Guiu, el RC Estrasburgo se ha adelantado y se hará con su cesión.