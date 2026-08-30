Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 19:41h.

El técnico boquerón analiza la derrota en el Santiago Bernabéu

Los expertos arbitrales no dudan en la polémica del Real Madrid - Málaga: "Al perder la pugna"

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Juanfran Funes compareció en sala de prensa tras la derrota del Málaga CF ante el Real Madrid. El entrenador del equipo de Martiricos valoró el difícil inicio liguero al que ha tenido que enfrentarse aunque muestra su confianza en el grupo. Además, a dos días del cierre del mercado de fichajes, el técnico espera refuerzos.

El preparador malaguista también habló de nombres propios como el del ausente Dani Lorenzo y puso el foco en una primera mitad en la que su equipo pudo haber estado mucho mejor sobre el verde del Santiago Bernabéu.

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Las palabras de Juanfran Funes tras el Real Madrid - Málaga

Primer análisis de la derrota. "Ellos apretaron, nos superaron en ese tramo y son capaces de marcar la diferencia ahí. Nos castigaron con dureza. Hemos visto una segunda mitad bien distinta, hemos sido capaces de ajustar la presión y llegar un poquito más alto".

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Un inicio duro. "Ya avisé en el inicio de la competición, que esto va a ser una carrera de fondo. Lo importante es no pararse, no se trata de tener picos, quiero que nos mantengamos estables. Es la primera vez para muchos de nosotros y la propia competición nos va a ir llevando. Nos han tocado dos salidas de las más difíciles, esto no espera nadie y los chavales son conscientes de ello".

Dani Lorenzo. "Dani el viernes empezó a tener esa sintomatología e intentamos hasta el final tenerlo en el partido, pero esta madrugada la fiebre no remitió. Al final, ya sabemos, son jugadores ahí en el eje que son diferenciadores".

Los fichajes que aún tienen que llegar. "Sí, probablemente lleguen jugadores en este final de mercado, ya sabemos, en tres días muchas veces se hacen más operaciones que en veinte o quince, pero para eso ya está Loren".

Las polémicas arbitrales. "No quiero focalizar en el árbitro porque el Madrid gana hoy porque ha sido mejor que nosotros. Si te llevas la sensación que si le soplas es falta y cuando es para el lado contrario parece que si no le sale sangre no ha pasado nada. Durante ochenta minutos apenas nos pitan faltas a favor y en los últimos diez minutos se maquilla un poco la estadística".

Un palo a Chupe por su cabreo en la falta. "Ya estimamos durante la semana, en los partidos determinamos antes de jugar la situación de los lanzadores, y al que no le gusta la situación de su orden... lo que tiene que hacer es ponerla en la escuadra en el verde durante la semana. Si durante la semana hay otro que es capaz de ponerla dentro más que tú, ahí ya no eres tú. Vamos a seguir con la suficiente humildad para gestionar todo eso".