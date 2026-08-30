Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 18:13h.

El equipo boquerón protestó airadamente la acción

Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Málaga en la jornada 3 de LALIGA EA Sports

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Real Madrid y Málaga CF volvían a reencontrarse este domingo en LALIGA EA Sports muchos años después, y pese al arreón inicial boquerón, la primera mitad fue un monólogo merengue. Los pupilos de José Mourinho no se dejaron sorprender por los talentosos atacantes costasoleños y muy pronto subirían el primer tanto de la tarde al luminoso blanco. No obstante, ese gol de Jude Bellingham no estuvo exento de polémica.

En el minuto 19 de partido, el espigado futbolista inglés adelantó al Real Madrid tras una gran acción individual, aunque justo antes del gol, Ángel Recio cayó sobre el verde del Bernabéu y desde la Sala VOR revisaron la acción.

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Tras unos minutos de incertidumbre, Martínez Munuera, árbitro principal del encuentro, validó el tanto de Jude Bellingham a pesar de las protestas malaguistas. Minutos más tarde, los analistas arbitrales juzgan una acción que, de momento, genera una opinión clara. Tras el 1-0, el Real Madrid confirmó su gran primera mitad ante el Málaga CF con dos goles más antes del descanso. Eso sí, en los micrófonos de Movistar, Einar Galilea valoró la acción polémica: "Para mí en el directo creo que le toca. Él le estaba defendiendo y ya no puede defenderle. Lo tengo que ver en la tele pero, en directo, creo que ha sido falta".

La polémica del Real Madrid - Málaga, según los expertos arbitrales

El medio Archivo VAR, experto en análisis de polémicas arbitrales, analiza esta acción decisiva en el encuentro del Santiago Bernabéu. Para el citado espacio, no hay falta de Jude Bellingham sobre Ángel Recio: "El inglés pone la mano en el pecho de Ángel Recio que, al perder la pugna, se deja caer. Martínez Munuera, muy cerca de la acción, no vio nada punible en la acción".

Por su parte, Mr. Asubío, experto arbitral de esta casa, también va en la misma línea de análisis: "Bellingham en posesión de balón recibe la presión de Recio y le pone la mano en el pecho en la APP del 1-0. No hay infracción alguna, gol legal".