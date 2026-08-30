Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 15:42h.

Así salen José Mourinho y Juanfran Funes

Los gestos de malaguismo de Dean Huijsen y Brahim Díaz, de apoyar al equipo al sueño de volver

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El Santiago Bernabéu acoge este domingo el encuentro de la jornada 3 de LALIGA EA Sports entre el Real Madrid y el Málaga con la primera visita de los de la Costa del Sol a los madridistas en ocho años. Un encuentro con un técnico veterano como José Mourinho y otro que debuta este año en Primera como Juanfran Funes con estas alineaciones por parte de uno y otro técnico.

En el Real Madrid, Mourinho introduce algunas novedades en su once titular con respecto a los futbolistas que participaron en los dos primeros encuentros manteniendo las mismas siete bajas. Una de ellas, la entrada de Marc Cucurella por Álvaro Carreras, ya la confirmó el propio entrenador portugués en la rueda de prensa previa al choque, con el catalán estrenándose de inicio.

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En defensa, Antonio Rüdiger entrará por Ibrahima Konaté mientras que, a la espera del regreso de Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga formará el doble pivote con Fede Valverde dejando en el banquillo a Bernardo Silva. La última modificación llega en el ataque ya que Brahim Díaz se adelanta a Arda Güler para acompañar a Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

En el Málaga, Funes introduce dos modificaciones con respecto a los once titulares que formaron ante el Deportivo el pasado viernes en La Rosaleda. David Larrubia recupera su puesto en la banda derecha en el lugar que ocupó Juan Cruz mientras que el otro cambio será el de Rafa Rodríguez por Dani Lorenzo en el centro del campo.

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Los malaguistas llegan al duelo del Santiago Bernabéu con varias de las bajas que han lastrado a la zaga en este arranque de temporada, como las de Fernando Calero, Diego Murillo y Moussa Diarra. Las otras dos ausencias, también por lesión, son las de Aarón Ochoa y Adrián Niño.

Alineaciones confirmadas del Real Madrid-Málaga

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius Jr.; Kylian Mbappé.

XI del Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Rafa Rodríguez, Carlos Dotor; David Larrubia, Joaquín Muñoz, Chupe.