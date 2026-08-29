Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 15:19h.

Mou se centra en Endrick y Tchouaméni

José Mourinho da una pista del once al Málaga y aclara quién merece el Balón de Oro: "No por el Mundial"

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El Real Madrid se mide este domingo al Málaga en el Santiago Bernabéu en el partido de la jornada 3 de LALIGA EA Sports al que el equipo blanco llega de nuevo con siete lesionados. José Mourinho no ha podido recuperar aún a ninguno de estos siete jugadores que se han quedado fuera de los tres primeros encuentros y ha adelantado el tiempo de baja con alguno de ellos, mostrándose optimista con Endrick y paciente con Aurélien Tchouaméni.

En sala de prensa, este sábado, antes de hacer oficial la lista de convocados, Mou explicaba así cómo están los jugadores con problemas físicos acercando el regreso de Endrick: "Endrick está cerca. Yo diría que, de todos ellos, Endrick es el que está más cerca de volver. Yo no me quiero arriesgar a decirte que pueda llegar al Betis, pero puede llegar al Betis o puede llegar al primer partido de Champions. Él está muy cerca de volver. Obviamente, los otros procesos, con Militao, Rodrygo y Asencio, son más complicados".

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Una situación muy distinta para José Mourinho es la de Tchouaméni, con el que no quiere correr riesgos ante las molestias que arrastra desde el Mundial: "En la situación de Tchouaméni tenemos que controlar las emociones porque yo no quiero que él, por su deseo de jugar, entre y después salga, y después entre y después salga".

"Una cosa es el Mundial: ha jugado, se ha sentido, ha parado y después ha jugado otra vez en semifinales. No quiero iniciar la temporada en agosto con una situación como esta. Prefiero esperar un poco y tener a Tchouaméni, que es un jugador importante para nosotros, tenerlo bien", explicó el técnico portugués.

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Endrick, Aurélien Tchouaméni, Éder Militao, Rodrygo Goes, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Thiago Pitarch siguen de baja y se han caído de la convocatoria del Real Madrid ante el Málaga. La única modificación con respecto a la pasada jornada es la presencia de Javi Navarro como tercer portero en lugar de Sergio Maestre.

Convocatoria del Real Madrid ante el Málaga

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Javi Navarro.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Mario Rivas.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Cestero, Alexis Ciria.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.