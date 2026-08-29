El calendario y horarios del Real Madrid en la Champions League 26/27

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 13:15h.

Este es el orden de los partidos del Real Madrid

El Arsenal confirma que sí hubo interés real por Vinicius: "No se concretó"

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El Real Madrid conoció el pasado jueves a sus ocho rivales en la fase liga de la Champions League 26/27 y este sábado se ha dado a conocer el orden de estos encuentros y los horarios de los choques.

Fechas y horarios merengues en la UCL

El Real Madrid comenzará su andadura europea el próximo 8 de septiembre a las 21:00 horas ante el Inter de Milan en el Santiago Bernabéu. Terminará la Fase de Liga ante el Shakhtar Donetsk, lejos de la capital de España, el próximo 27 de enero a las 21:00 horas. Estos son todos los horarios:

Los ocho rivales del Real Madrid en la Champions 26/27

Del bombo 1, el Real Madrid recibirá al Inter de Milán con el morbo del reencuentro entre José Mourinho y el equipo al que llevó al triplete en la temporada 09/10, ganando precisamente la Champions en el Santiago Bernabéu, antes de su primera etapa como técnico madridista. Además, los blancos viajarán al Emirates para medirse al subcampeón de la Champions, el Arsenal, al que nunca han ganado con el recuerdo de las eliminaciones en 2006 y 2025.

En cuanto al bombo 2, también habrá otro reencuentro especial para Mou con la visita a la Roma en el Olímpico ocho años después de medirse por última vez. Más tiempo hace que los merengues no se enfrentan al PSV Eindhoven, desde que a finales de los 80 ambos disputaran dos eliminatorias de Copa de Europa con un triunfo por equipo.

Pasando al bombo 3, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig, a los que se enfrentó durante las Champions 22/23 y 23/24 con los blancos por delante en el grupo y la eliminatoria, respectivamente. La visita será al Shakhtar Donetsk con otro partido también señalado en rojo por José Mourinho ya que se disputará en la que fuera su casa, Stamford Bridge, después de que el Chelsea le cediera el estadio al equipo ucraniano durante su destierro por la guerra.

El bombo 4 incluye el duelo del equipo madrileño contra uno de los debutantes en la competición, el LASK Linz, que visitará el Santiago Bernabéu en el primer duelo entre los dos clubes. El otro equipo al que se medirá el conjunto blanco es el AEK Atenas en Grecia, escuadra con la que mantiene un balance igualado con un triunfo por equipo y dos empates en la 02/03 como últimos precedentes.