David Torres 22 JUN 2026 - 14:15h.

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ValenciaDani Raba no cuenta para Carlos Corberán. El hecho no es noticia, los datos lo atestiguan y, como paso en el mercado de invierno, el Valencia CF lo ha puesto en la rampa de salida. El asturiano terminó la temporada feliz en lo personal (ha sido padre) pero amargado en lo futbolístico. Sus números son paupérrimos en la presente temporada. 264 minutos en LALIGA, 233 en Copa del Rey, una asistencia (en la primera jornada de LALIGA) y 2 goles en la competición del KO. Los datos hablan por sí solos. Corberán, durante toda la temporada, le ha quitado hierro al asunto, pero es una situación insostenible y el club quiere solventarlo porque Raba entra en su último año de contrato.

La postura de Dani Raba

El caso es que, tal y como ha venido informando ElDesmarque, el futbolista está destinado a salir, y no tiene espacio en la plantilla que diseña Corberán y que incluye a los cuatro lesionados de larga duración. Sin embargo, tal y como ha avanzado Radio Marca, los deseos del Valencia CF y del jugador vuelven a no coincidir. En ese sentido, la idea de Dani Raba es hacer lo mismo que en invierno: incorporarse a la pretemporada y tratar de hacerse un hueco en el equipo de Carlos Corberán.

En el pasado tuvo intereses de LALIGA y de LALIGA Hypermotion pero su decisión firme ha sido y es no salir. Después de la experiencia del año pasado, la única alternativa que le queda al club es "mostrarle" al futbolista la puerta de salida dejándole claro que va a seguir sin minutos y que él decida. Pasó con Hugo Guilamón el verano pasado y acabó saliendo libre. En todo caso, no parece que vaya a ser una situación que se resuelva rápida. Por ejemplo, la salida de Hugo se acordó el 26 de agosto.