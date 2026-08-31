David Torres 31 AGO 2026 - 17:20h.

Este martes se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de sus problemas

Por qué el Valencia CF está a punto de estallar cuando han pasado sólo tres jornadas: todas las claves

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ValenciaLa derrota de Riazor dejó muchas consecuencias físicas y mentales en el equipo. La afición recibió al equipo con gritos e insultos a su llegada a Valencia; y después de escuchar a Luis Rioja hablando de falta de pundonor, a Dimitrievski pidiendo echar más huevos y al entrenador Carlos Corberán avergonzado por la imagen. Pero además puede tener consecuencias futbolísticas. No en vano, Umar Sadiq, único goleador del equipo en este horroroso inicio de temporada, está lesionado e, inmediatamente, se convierte en duda para el choque ante el Barça.

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Qué tiene Umar Sadiq

El futbolista ha acudido esta mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna pero ha realizado, como el resto de titulares, trabajo regenerativo dentro de las instalaciones del recinto. El caso es que, según han captado las cámaras de À Punt, el futbolista Umar Sadiq ha llegado cojeando a Paterna y según apunta Tribuna Deportiva podrían tener una lesión en los isquios. En este sentido, según ha podido saber ElDesmarque, la idea es que este martes se someta a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su lesión y ver el posible tiempo de recuperación.

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Un gol que evita una negativa racha histórica

El gol conseguido por el delantero nigeriano del Valencia Umar Sadiq en la derrota ante el Deportivo en Riazor por 3-1 en Liga, aunque no impidió perder a su equipo, sí que sirvió para evitar el peor arranque ofensivo del conjunto valenciano en su historia.

El Valencia ha batido la meta rival solo en una ocasión en estas tres primeras jornadas de Liga, ya que además de la derrota cosechada en Riazor, empató sin goles en Mestalla ante el Celta (0-0) en el estreno y cayó en el mismo escenario frente al Betis por la mínima (0-1).

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El tanto de Sadiq evita igualar el peor inicio de la historia que data de la temporada 69-70 cuando llegó a esta misma jornada sin ningún tanto en su casillero.

El tanto de Sadiq evita igualar el peor inicio de la historia que data de la temporada 69-70 cuando llegó a esta misma jornada sin ningún tanto en su casillero.

En aquella campaña, el equipo se estrenó con derrota frente al Sabadell (2-0), cayó en Mestalla contra el Sevilla (0-1) y volvió a perder ante el Atlético de Madrid (2-0).

Aquella racha concluyó en la cuarta jornada cuando se impuso a domicilio ante Las Palmas por 0-2 con goles de Paquito y Nebot.

El actual arranque anotador sí que iguala el firmado en la temporada 2022-2023 – segundo peor de su historia- cuando también sumó una sola diana en los tres primeros compromisos: Girona (1-0) en Mestalla, Athletic (1-0), en San Mamés, y Atlético (0-2) como local.