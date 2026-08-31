Manu Carreño carga contra Peter Lim tras el hartazgo del valencianismo con su equipo

David Torres 31 AGO 2026 - 16:28h.

"El Valencia empieza casi casi como acabó el año"

Por qué el Valencia CF está a punto de estallar cuando han pasado sólo tres jornadas: todas las claves

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ValenciaEl Valencia CF está al borde de la explosión de nuevo. Tres partidos sin conocer la victoria y una última derrota ante un recién ascendido como el Dépor ha encendido los ánimos de la afición que fue al aeropuerto a recibir a los jugadores, el entrenador y la directiva con gritos e insultos.

Antes, el propio entrenador y los jugadores pusieron el grito en el cielo. Corberán reconoció que sintió "vergüenza. Es la peor primera mitad que hemos hecho desde que soy entrenador del Valencia CF"; Luis Rioja por su parte habló de "falta de profesionalidad" dentro del mundo del fútbol y Stole Dimitrievski pidió "echarle huevos".

El análisis de Manu Carreño

Sin embargo, Manu Carreño va más allá y pide señalar al verdadero culpable. En el programa ElDesmarque de Cuatro habló de la situación del equipo y se dirigió a Peter Lim, máximo accionista de la entidad.

Esta fue su reflexión sobre el asunto: "La indignación de la afición del Valencia después de que el equipo cayese ayer en Riazor ante el Deportivo de A Coruña 3-1 y sobre todo las críticas contra Corberán, aunque muchos se olvidan del verdadero culpable de todo esto, que sigue siendo el de los últimos años, Peter Lim. Cuando debilitas tanto la plantilla y todo lo que tienes en tu entorno, al final acaba pasando lo que acaba pasando, pero Valencia empieza casi casi como acabó el año".