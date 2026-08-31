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ValenciaApenas han pasado tres jornadas de competición y el Valencia como club, como equipo, y como institución ya está sumido en una profunda crisis deportiva a todos los niveles. La dura derrota en Riazor ha puesto al borde del abismo la situación social del equipo. La afición recibió ya a la expedición en Manises con gritos e insultos y es que, Valencia es un polvorín y acaba de comenzar la temporada. Pero técnicamente lo correcto sería decir que el Valencia CF sigue sumido en la crisis que en la que ya estaba la temporada pasada, cuando sufrió hasta el final para salvar la categoría y, aunque desde fuera, durante el verano, la entidad hizo la enésima promesa de enmienda para "mejorar la temporada pasada" e ir a Europa, la realidad es que como nada ha cambiado, el problema sigue latente. En ElDesmarque tratamos de explicar todas las claves de la crisis actual del Valencia CF.

Por qué el Valencia CF está a punto de estallar cuando han pasado sólo tres jornadas: todas las claves

Renueva el entrenador

El camino estaba claro en el mercado de fichajes de verano: o cambiabas al entrenador, con el cual no comulga parte de la grada y parte del vestuario, o se hacía limpieza en el vestuario y se fichaban refuerzos para el nuevo objetivo que era volver a Europa.

El club decidió renovar a Corberán y al club ya sólo le queda un camino: darle las herramientas necesarias para crecer, que pasa por limpiar el vestuario y hacer fichajes

Apenas ha cambiado la plantilla

En ese escenario, La plantilla se mantiene prácticamente igual (han salido los cedidos y Cenk y Santamaría, principalmente) por lo que el aire en el vestuario es el mismo y los refuerzos que han llegado tampoco cubren todas las necesidades. El equipo se ha apuntalado en defensa pero en ataque necesita calidad y gol.

Divorcio, afición, club, vestuario y cuerpo técnico

La afición está harta de la gestión de Peter Lin, de que pasen los años y que nada cambie, de que a pesar del nuevo presidente la situación se cronifique y pasen los mercados de fichajes con una inversión mínima y Que no resuelve los problemas futbolísticos sobre el césped y que además genera poca ilusión. El divorcio con el entrenador está directamente relacionado con el punto anterior: nada ha cambiado y los resultados son los mismos. El distanciamiento es cada vez más patente con el técnico y la plantilla. Al primero, al que la grada de Mestalla señala como responsable de la falta de fútbol y resultados; a los segundos por falta de implicación.

Falta de crédito de la directiva desde Lim a sus responsables en Valencia:

Todo el mundo sabe en Valencia ya que Ron Gurley es el responsable número uno de la parcela de fútbol y también que, después de tres mercados, no ha cambiado en exceso la tónica vivida por el Valencia con Peter Lim. El escocés empieza a recibir las primeras críticas y los primeros gritos como se pudo comprobar esta noche.

Conclusión: "Estamos en la jornada 41"

La promesa de Europa se ha quedado desustanciada a las primeras de cambio y con 48 horas por delante en el mercado de fichajes, parece que poco o nada se puede hacer o para cambiar radicalmente una plantilla que objetivamente debería dar mejores resultados de los que da un punto de nueve en su bagaje y ahora viene el vigente campeón del Barcelona. Por eso, la sensación extendida en el valencianismo es que no es la jornada 3 de LALIGA 2026-27; sino la 41 de la 2025-26