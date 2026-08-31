David Torres 31 AGO 2026 - 12:41h.

"Corberán aguanta porque no hay riesgo de descenso en la primera vuelta y aquí solo se van a poner nerviosos cuando vean que el chiringuito se les cae"

Gourlay, Corberán y los jugadores, recibidos con gritos e insultos en el aeropuerto tras la debacle de Riazor

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ValenciaSanti Cañizares, exjugador del Valencia está tan quemado con la situación del equipo como la afición, el entrenador y los propios jugadores.

El ex cancerbero, leyenda de la entidad y uno de los mejores guardametas de la historia del Valencia CF, ahora desarrolla su labor como comentarista en diversos medios de comunicación, uno de ellos en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, dónde ayer analizó la situación del club che después de disputar las tres primeras jornadas de LaLiga en las que el equipo sólo ha sumado un punto de nueve posibles. "Para echar a un entrenador hay que tener una gestión", decía a modo lacónico un Cañizares que participó en la porra sobre qué entrenador caería primero en Primera. La mayoría de los contertulios aseguraron que Carlos Corberán será el primero en ser destituido. Sólo Manolo Lama decía que no lo iban a echar, además del propio Cañizares que cree que aguantará.

La respuesta de Santi Cañizares: "Igual ni se ha enterado"

Con todo, el meta se explayó más adelante cuando fue preguntado por un oyente si creía que que Corberán iba a ser despedido. "Cañizares, ¿hasta qué jornada aguantará Corberán en el Valencia? porque tú dices que aguanta, ¿no?", le preguntó Juanma Castaño.

Cañizares argumentó su respuesta: "Aguanta porque no hay riesgo de descenso la primera vuelta y aquí solo se van a poner nerviosos cuando vean que el chiringuito se les cae pero realmente no están ni preocupados. Igual ni se ha enterado el jefe de cómo están las cosas ahí".