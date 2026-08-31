David Torres 31 AGO 2026 - 07:47h.

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ValenciaLa dura derrota del Valencia CF en Riazor ha terminado por encender los ánimos de la afición valencianista que esta noche se concentró en el aeropuerto para criticar duramente al CEO de fútbol, Ron Gourlay, al entrenador, Carlos Corberán, y a los jugadores a su llegada a Manises. No se salvó nadie de las críticas como se aprecian en las imágenes de El Chiringuito.

Hubo gritos (e insultos) contra el CEO de fútbol, contra el entrenador, al que pidieron la dimisión y contra los jugadores a los que recibieron al grito de mercenarios. Y es que, a pesar de haber pasado únicamente tres jornadas, los ánimos están muy caldeados en la hinchada che que ve como su equipo sólo ha sumado un punto y que en Coruña tocó ya el fondo. Los propios futbolistas y el entrenador lo reconocían: Corberán dijo que sentía vergüenza; Stole Dimitrievski que había que echarle más huevos y Rioja que habían faltado a la ética del fútbol.

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Los gritos, como se ve en las imágenes que también captó La Grada fueron dirigidos para todos sin excepción. Mal empieza la temporada

Ya hubo despedida en Riazor

Antes de volar a Valencia, parte de los 400 aficionados que acudieron a apoyar al equipo en Riazor, también recriminaron su actitud a los jugadores, al entrenador y al CEO de fútbol a la salida del estadio. Las consignas, las de siempre: pidiendo la dimisión del técnico, que hayan fichajes y que comparezcan los capitanes para dar explicaciones.