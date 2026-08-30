David Torres 30 AGO 2026 - 21:38h.

El Dépor destapa las vergüenzas de un Valencia CF que se marcó dos goles en propia puerta (3-1)

"No no podemos permitir estos primeros minutos"

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ValenciaStole Dimitrievski fue el único jugador del Valencia CF que se salvó del desastre de Riazor. El meta, que atendió a los micrófonos de DAZN al final del partido no se cortó un pelo al mostrar su indignación con la actuación del equipo. "Hay que echarle más huevos, no podemos permitirnos estos veinte minutos", resumió. "No soy quien debe pedir fichajes", pero no podemos permitirnos otro partido así"

Minuto 16 y dos goles en contra. Derrota abultada para vosotros. ¿Cómo valoras el partido?

La verdad es que estamos muy dolidos por el resultado y por estos primeros 20 minutos. No estamos a la altura del club y de todo lo que conlleva. Hay que espabilar, trabajar y mejorar para poder salir mejor y ser más contundentes en estos primeros minutos en defensa.

¿Cómo se mejora?

Porque es un gol de nueve posibles. Han sido dos goles por errores propios.

¿Cómo puede evolucionar este Valencia de ahora en adelante?

Pues obviamente, no cometiendo estos errores. Todo el equipo tiene que salir más activo, más vivo. Esto se trata de salir para adelante y de echarle huevos, como se dice en español. Somos jugadores que jugamos en el campo y hay que espabilar y echarle huevos desde el primer momento. Hay que pelear todos, todos los jugadores.

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Yo creo que hoy, en los primeros 20 minutos, estamos horrorosos y no podemos permitirlo a estas alturas.

400 valencianistas hoy aquí en Riazor. Todo el mundo que os estará viendo desde Valencia por televisión, ¿qué se le dice a la afición en un momento tan complicado? ¿En parte os sentís solos? ¿Creéis que como vestuario necesitáis refuerzos, más fichajes?

Bueno, yo no soy quién tengo que decir que necesitamos fichajes. Somos quienes somos.

Nosotros tenemos que pelear, tenemos que echar para adelante. Nosotros somos los que jugamos en el campo y, otra vez, voy a decir que no podemos permitir estos primeros minutos.

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Por eso, todos los jugadores tenemos que dar un paso adelante, pelear y echarle más huevos, porque esto se trata de superar. Pero no podemos permitirnos esto durante 20 minutos porque ya sabemos que la Liga es muy competitiva y, si queremos estar donde queremos estar, hay que espabilar, pelear y arreglar todo eso.