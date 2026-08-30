El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Dépor: Sólo se salva el portero

David Torres 30 AGO 2026 - 21:28h.

El Dépor destapa las vergüenzas de un Valencia CF que se marcó dos goles en propia puerta (3-1)

El equipo demostró estar física y futbolísticamente hundido

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Deportivo en Riazor en uno de los peores partidos que recuerdan al conjunto de Mestalla de la primera vuelta del año pasado en el que se metió en puestos de descenso y estuvo sin salir hasta el final de LALIGA. Dos goles en propia puerta y un encuentro pésimo propiciaron la segunda derrota consecutiva del Valencia CF.

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En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF contra el Deportivo:

Stole Dimitrievski [7]: Nada tuvo que ver en los goles. Aún evitó algún tanto más del Dépor. Especialmente bien en una acción de Aubameyang en cada parte. El mejor del equipo

Jesús Vázquez [4]: Repite titularidad, gris como todo el equipo. Lo intentó pero sin acierto.

Diakhaby [1]: Nervioso e impreciso el hoy capitán estuvo fatal. Desgarbado y desacertado y, además se marcó un gol en propia puerta en la segunda mitad. Amonestado

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Tárrega [0]: Sin Pepelu, jugó en el centro de la zaga. Protagonista involuntario del 1-0. El balón le dio en la espalda tras un córner que había rematado Ximo Navarro. Estuvo mal en los controles, nervioso e impreciso. El peor partido que se le recuerda. Aubameyang lo volvió loco. En la segunda parte, un nuevo fallo

Arnau Martínez [4]: Primera titularidad en el Valencia CF por la lesión de Pablo Maffeo y lo hizo de central por la derecha, después como lateral. Ante el desastre generalizado, tampoco pudo hacer nada.

Pepelu [4]: Recuperó su posición natural como pivote tras la lesión de Guido Rodríguez; apenas pudo intervenir en la primera mitad.

Ugrinic [3]: Las bajas le devolvieron la titularidad. Estuvo desaparecido toda la primera mitad. En la segunda volvió a mejorar algo, pero po

Javi Guerra [4]: Como todo el equipo, no se enteró la primera media hora. Poco a poco fue entonándose. Tuvo una gran ocasión en el 47 para igualar la contienda

Rioja [3]: Regresó al once titular y lo hizo pegado a la derecha. Poco incisivo y nada decisivo.

Ryonosuke Sato [3]: El japonés es intocable en el once, pero sin balón, se queda sin protagonismo. Muy desaparecido

Umar Sadiq [5]: Recuperado de sus molestias volvió al once y, la primera que tuvo, la aprovechó. Aprovechó un balón de Bright Ede para estrenar el marcador che. Luego se sumó a la moda de perder balones.

Carlos Corberán y los suplentes

También jugaron:

Hugo Duro [3]: Salió por Javi Guerra en el minuto 59. Al menos le puso intensidad.

Danjuma [2]: Salió por Sato en el minuto 59. Mal

David Otorbi [4]: Salió por Luis Rioja en el minuto 59. Muy activo. Lo intentó y con minutos y confianza puede aportar cosas.

Dieng [3]: Salió por Pepelu en el minuto 65. Gris

Dani Raba [3]: Salió por Arnau Martínez en el minuto 81. Tuvo una.

Carlos Corberán [3]: El técnico de Cheste hizo rotaciones obligado por el cansancio y las lesiones. De inicio apostó por un once con un 1-5-3-2 con Pepelu en el medio, aunque era variable, y con las novedades de Arnau Martínez, Rioja y Sadiq.

Con 2-0 pasó a línea de cuatro para tratar de minimizar el desastre y recortó distancias.

Con 3-1 sacó a Hugo Duro, Danjuma y Otorbi

Después sacaría a Dieng por Pepelu y en el 81 a Raba por Arnau Martínez.