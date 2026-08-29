Lesión de Guido Rodríguez: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja

David Torres 29 AGO 2026 - 12:38h.

El argentino se podría perder hasta cinco partidos

La baja de Guido Rodríguez pone a prueba a Corberán: qué pierde el Valencia y sus alternativas para suplirlo

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ValenciaSe confirman los peores presagios con Guido Rodríguez. El argentino está roto. La acumulación de partidos al inicio de LALIGA ha terminado por cargarse a varios futbolistas, entre ellos al casi insustituible futbolista argentino. El futbolista tiene un problema muscular en el cuádriceps de su pierna derecha que le impidió terminar el encuentro contra el Real Betis. Fue sustituido en el minuto 88 por Aliou Dieng y empezando por el choque de Riazor, se podría perder salvo sorpresa todos los choques hasta el parón de selecciones.

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El parte médico de Guido Rodríguez

Ahora el Valencia CF ha confirmado la lesión con el siguiente parte médico: "Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Guido Rodríguez, presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha.

El internacional valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y de readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo".

¿Cuántos partidos se perderá Guido Rodríguez?

La previsión inicial es que el argentino pudiera estar entre dos y tres semanas de baja. Si se confirma el plazo de 21 días, podría volver antes del parón de selecciones, aunque la praxis en estos casos suele aconsejar no forzar al futbolista si no es estrictamente necesario.

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Contando, por tanto, que no volvería hasta el parón, Guido Rodríguez se perderá el choque de Riazor; el duelo ante el Barça (6 de septiembre); contra el Sevilla (13 sep); Alavés (16 sep) y Real Sociedad en Mestalla (20 septiembre).

El siguiente partido oficial de los de Corberán será el 11 de octubre ante el Racing de Santander en el Sardinero, fecha para la que, sí o sí, el técnico de Cheste recuperará a su estrella. Hasta ese momento, Pepelu parece que es el futbolista que tiene todas las papeletas para ocupar el puesto de Guido Rodríguez en la medular.