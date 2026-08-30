Alineaciones confirmadas de Deportivo y Valencia CF en Riazor

David Torres Valencia, 30 AGO 2026 - 18:24h.

Novedades en los dos equipos: debuta Arnau Martínez

Convocatoria del Valencia CF para Coruña sin André Almeida pensando en Vigo

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Deportivo y Valencia, dos de los nueve equipos que a lo largo de su historia han ganado la Liga, se reencuentran ocho años después en Primera en Riazor, escenario de un duelo de alto voltaje por la necesidad de ambos de sumar la primera victoria del curso liguero.

El salto de categoría exigirá al equipo de Antonio Hildago minimizar esos fallos groseros porque, a diferencia de lo sucedido el curso pasado, los rivales no perdonan en la máxima categoría. El Valencia, que todavía no ha marcado, supondrá una nueva reválida. Además, la juventud e inexperiencia en Primera de muchos de los jugadores deportivistas es un problema y, por ello, la dirección deportiva sigue buscando un central con más experiencia en el mercado para reforzar la línea defensiva.

El once titular del Dépor ante el Valencia CF

Mientras no llegan a Riazor más fichajes, Hidalgo ha tenido que elegir entre Loureiro y Bright Ede para acompañar a Lucas Noubi en el centro del eje defensivo. Amatucci y Mario Soriano son fijos en la medular, por lo que la otra duda está en la línea de ataque, donde Mella y Nsongo Bil aspiraban a un puesto en el once, ya que Adama Traoré, último fichaje deportivista hasta el momento, se queda fuera de la convocatoria.

Con todo, el once titular del Deportivo es: Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Quagliata; Luismi Cruz, Riki, Amatucci, Mario Soriano; Nsongo Bil y Aubameyang.

El once titular del Valencia CF ante el Deportivo

Corberán ha apostado en este inicio por una defensa de cinco ante la falta de fichajes en un lateral derecho para el que pierde a Pablo Maffeo, que fue titular ante el Betis, pero que cuenta ya con su jugador deseado, el recién fichado Arnau Martínez. La llegada del lateral catalán y la lesión de Guido Rodríguez, abre la posibilidad de volver al sistema de defensa de cuatro, aunque en la previa el técnico aseguró que “el sistema no puede depender de un jugador”.

Además de la sensible baja de Guido Rodríguez, el Valencia tampoco podrá contar con Maffeo, también con una lesión muscular sufrida ante el Betis, y los lesionados de larga duración Diego López y José Copete para regresar a Riazor más de ocho años después de su última visita, que se saldó con victoria valencianista por 1-2.