Valencia y Depor se ven las caras ocho años después

El penalti de Djukic cumple años: "Fue el peor momento de mi carrera, va a perseguirme toda la vida"

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Dos gigantes dormidos, dos excampeones de LALIGA venidos a menos pero cuyas aficiones mantienen su orgullo intacto se ven de nuevo las caras. Este domingo (Riazor, 19.30 horas), las miradas del fútbol español vuelven a dirigirse a uno de los duelos más calientes y eléctricos de las últimas décadas. Tras ocho largos años de separación marcados por el barro de las categorías inferiores para los gallegos, el Valencia CF y el Deportivo de A Coruña vuelven a verse las caras en la élite del fútbol. Riazor se prepara para reactivar una rivalidad histórica, forjada a base de dramatismo, sospechas y cuentas pendientes que el tiempo no ha logrado borrar. El último partido que los valencianistas jugaron en Riazor fue en la jornada 2017-18 y ya ha llovido.

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El Valencia CF regresará a Riazor este próximo domingo, 30 de agosto, es decir, 8 años, 7 meses y 17 días después, o lo que también es lo mismo, 3.152 días más tarde y los recuerdos están ahí.

El trauma de Djukic y las primas

El origen de esta rivalidad deportiva nos traslada al 14 de mayo de 1994. Aquella tarde, el "Súper Dépor" acariciaba su primera Liga, pero chocó contra un Valencia que no se jugaba nada en lo futbolístico. El penalti errado por Miroslav Djukic en el minuto 89 desató la tragedia en Coruña, pero lo que realmente encendió la mecha perpetua fue la excesiva celebración del portero José Luis González y los blanquinegros al detener el esférico, bajo una eterna sospecha de primas procedentes de Barcelona.

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La final del agua, otro capítulo de la rivalidad

Un año después, Valencia y Deportivo volvieron a cruzarse en un escenario todavía más trascendental: la final de la Copa del Rey de 1995. El partido, disputado el 24 de junio en el Santiago Bernabéu, quedó para siempre como la final del agua. Una tromba de lluvia y granizo convirtió el césped en una piscina y obligó al árbitro García Aranda a suspender el encuentro cuando apenas quedaban once minutos. El Valencia había logrado igualar el partido 1-1 gracias a una falta de Mijatovic, pero tuvo que regresar tres días después al Bernabéu para disputar el desenlace.

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El 27 de junio, con miles de aficionados de ambos equipos todavía en las gradas, el Deportivo necesitó apenas un par de minutos para sentenciar la final. Alfredo Santaelena marcó el 2-1 y dio al conjunto gallego el primer título de su historia, frustrando a una generación valencianista en la que destacaban Fernando Gómez, Mijatovic, Penev, Mendieta o Zubizarreta. Aquel partido, marcado por la lluvia, el granizo y una suspensión insólita, añadió otra herida a una rivalidad que ya había quedado marcada un año antes por Djukic.

La tarde del "monedazo"

La tensión acumulada tuvo su punto más negro el 25 de enero de 2006 en los cuartos de la Copa del Rey. En pleno estallido de Mestalla tras un gol de Villa, un impacto directo con una moneda abrió la ceja del linier Egido Rozas. La posterior suspensión y la obligación de jugar la reanudación a puerta cerrada indignó a la afición che, alimentando el fuego cruzado entre directivas.

Un reencuentro de alto voltaje

Aquellos años de pedradas a los autobuses y recibimientos hostiles parecen lejanos, pero la memoria del fútbol es larga. Este domingo, el balón vuelve a rodar en Primera con ambos equipos necesitados de reivindicarse y de puntos. La batalla histórica pero deportiva revive. Ocho años después, el clásico moderno del fútbol español que estuvo cargado de su tensión en su día, está de vuelta con una historia que empezó con Djukic, continuó con la final del agua y alcanzó uno de sus episodios más controvertidos con el monedazo de Mestalla.

Riazor se le da bien al Valencia CF últimamente

El Valencia juega de visitante en Riazor, un estadio en el que sumó en tres de las últimas cuatro temporadas que el equipo coruñés estuvo en Primera con, por ese orden, una derrota, dos empates y una última victoria por 1-2.

El último partido que los valencianistas jugaron en Riazor fue en la jornada 19 de la temporada 2017-18, el 13 de enero de 2018, cuando el Valencia entrenado por Marcelino era tercero con 37 puntos, mientras que el Deportivo de Cristóbal Parralo era décimo séptimo con 16 puntos. El Valencia rentabilizó los errores defensivos del Deportivo, que estuvo a punto de rescatar el empate en los últimos minutos. Un regalo del portero Rubén Martínez en la primera parte y otro de Raúl Albentosa en la segunda dejaron el triunfo en bandeja el triunfo al Valencia (1-2). Marcaron Guedes y Rodrigo por parte del Valencia y recortó distancias Andone.

El balance de los 46 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en Riazor es de 18 victorias para el Valencia, 12 empates y 16 victorias para el Deportivo. El jugador con más goles frente al equipo de A Coruña es David Villa con diez tantos y el futbolista con más encuentros ante ellos, Vicente Asensi con 20.

Algunos de los futbolistas más destacados que han vestido ambas camisetas son: Voro González, Carlos Marchena, Miguel Ángel Ferrer Mista, José Francisco Molina, Andrés Guardado, Míchel Herrero y Nando Martínez, entre muchos otros.