David Torres Valencia, 29 AGO 2026 - 14:10h.

"Somos conscientes de que tenemos un mercado abierto donde el foco está en mejorar aspectos ofensivos de la plantilla"

Carlos Corberán pierde a un lateral derecho pero vuelve Foulquier: "Es la consecuencia de jugar cada dos días, es un sinsentido"

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Carlos Corberán no ha escondido en sala de prensa cuál es una de las prioridades del Valencia CF en este tramo final del mercado: reforzar el ataque. El técnico reclama soluciones para una línea que considera incompleta y, aunque habla de "uno o varios jugadores", el objetivo del club pasa por poder incorporar hasta dos futbolistas ofensivos. El propio Corberán ya había reclamado públicamente que se cubrieran las necesidades de la plantilla y, tras el inicio liguero, ha vuelto a insistir en la necesidad de dar un paso adelante en ataque. Corberán pide "uno o varios jugadores" para el ataque.

Esquiva los nombres propios

El Valencia trabaja en diferentes escenarios. Largie Ramazani sigue siendo una de las opciones prioritarias, aunque su operación se ha complicado en los últimos días, mientras que el club ha activado una alternativa de primer nivel como Harvey Elliott, por el que negocia con el Liverpool. La dirección deportiva quiere atender así la petición de Corberán y dotar al técnico de más recursos para el frente ofensivo.

Pero Corberán ha sido esquivo con los nombres propios, e incluso al ser preguntado sobre qué posiciones considera que arriba son más prioritarias; un extremo puro de banda, un futbolista polivalente o un delantero centro. "Todo lo que tiene que ver con el mercado, con nombres o composiciones, es un diálogo, una conversación interna que mantengo con el club. Al final, de cara a reforzar la plantilla, son conversaciones que mantenemos en cuanto a necesidades, pero las dejo en esas conversaciones que tengo internamente con el club".

"Tenemos el mercado abierto y el foco en el ataque"

Carlos Corberán considera que a este Valencia no le falta gol: "En los dos partidos anteriores nos han faltado goles, pero eso no nos puede generar o llevar a hacer una generalización de que al Valencia le falte gol. Tenemos jugadores con potencial ofensivo para producir más y para acabar las jugadas que producimos"; dijo el técnico.

Dicho esto, Corberán aseguró que espera uno o dos fichajes en ataque, aunque lo dijo con la prudencia que le caracteriza: "Somos conscientes de que tenemos un mercado abierto donde el foco está en mejorar aspectos ofensivos de la plantilla. Pero para los que vengan y para los que estamos, la responsabilidad es nuestra: generar más volumen de ataque y tratar de aumentar esa eficacia"

¿Ha hablado con Harvey Elliott?

"Yo no trato de responder a rumores que tienen que ver con el mercado. Lo he dicho antes: cualquier nombre propio que yo entiendo que el club me pregunta y de mi opinión, o cualquier posición que yo entiendo que el equipo necesita reforzar, lo dejo siempre a nivel de la conversación interna que mantengo con el club de cara a reforzar y mejorar la plantilla.