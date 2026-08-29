David Torres 29 AGO 2026 - 13:53h.

Repaso a la enfermería

La baja de Guido Rodríguez pone a prueba a Corberán: qué pierde el Valencia y sus alternativas para suplirlo

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ValenciaCarlos Corberán ha comparecido este sábado en sala de prensa para analizar los detalles del Deportivo-Valencia, partido correspondiente a la Jornada 3 de LALIGA y que, en su equipo, vienen marcados por las bajas y las ausencias como las de Guido Rodríguez, lesionado tras el Valencia-Betis. Sobre el sustituto del argentino, el estado de jugadores como Maffeo, que también se lo pierde, Diakhaby o Rioja y demás cuestiones, ha charlado el técnico de Cheste, que sabe que ganar empieza a ser urgente después de sumar un punto de seis posibles.

Sobre las ausencias, Corberán ha hecho un repaso de los futbolistas uno por uno y ha criticado los horarios que, una vez más, juegan en contra de sus intereses. "Ya dije del sinsentido que era para mí que el Valencia jugase en agosto la primera jornada, partido, dos días, partido. Y al final, las lesiones musculares que tenemos de Guido y de Maffeo, los dos jugadores que están mañana, son la consecuencia de esa exigencia competitiva en ese momento de la temporada, en la primera semana. Y cuando no solo estás en desigualdad con respecto al rival por los días, sino que es partido, dos días, partido, es llevar al jugador a una situación límite", ha explicado el mister

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Dimitri Foulquier está de vuelta

Además ha desvelado que Dimitri Foulquier vuelve a la convocatoria. "Como el objetivo es la victoria por encima de cualquier cosa, en esa búsqueda de la victoria este tipo de circunstancias pueden pasar y, desafortunadamente, hemos perdido dos jugadores para el siguiente partido por una lesión muscular producida ambas en el partido. Luego,la noticia positiva es la vuelta de Foulquier. Entrenó ayer, también ha entrenado hoy y, en un momento de necesidad, por así decirlo, en cuanto a esas bajas sensibles en alguna posición, da un paso al frente y está en disposición de equipo, que es una buena noticia".

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Además, Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

Más allá de lo estrictamente futbolístico, ¿cómo percibe el actual ambiente dentro del vestuario? ¿Considera que el grupo ha conseguido dejar atrás ciertos escenarios o situaciones de la pasada campaña o todavía aprecia algunos aspectos que, especialmente a nivel emocional, impiden competir al 100%?

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Si hubiera algún aspecto que me preocupase, lo hubiera señalado y lo hubiéramos corregido.

El vestuario lo veo con ganas de ganar. Pienso que en los dos partidos anteriores el equipo se ha vaciado en el campo, con cosas bien hechas y con cosas que tenemos que mejorar, pero veo que la actitud del equipo y el compromiso están siendo intachables. Y eso es necesario para conseguir lo que todos queremos.

Con la baja de Guido, y teniendo en cuenta que Pepelu estaba jugando entre centrales y Guido era el único seis puro, ¿le condiciona mucho esta situación? ¿Le condiciona cambiar de esquema o el planteamiento de un partido?

Para mí, si tú haces un sistema en un año con dependencia de un jugador, está mal elegido el sistema. Porque no puedes tener dependencia de un jugador para trastocar todo lo que organizativamente trabaja el equipo. Hay dos aspectos: el sistema no puede cambiar tanto que queramos línea de cuatro, línea de cinco, atacar de una forma o atacar de otra. No puede depender, por supuesto, de un jugador.

Hay una parte que, al confeccionar la plantilla, consiste en eliminar dependencias, y otros aspectos que hacen que juegue quien juegue el Valencia. Y eso es lo importante: que juegue un jugador o juegue otro, mañana juega el Valencia y mañana hay que ver un equipo que va al campo a ganar, esté quien esté.

La afición tiene que ver que su equipo lo da todo por conseguir esa victoria, que se desvive en el campo y que lucha por conseguir aquello que queremos. Y, por encima de un nombre propio, esa es la mentalidad que tenemos.

El Valencia lleva dos partidos de Liga con cero goles. Contra el Betis hubo 16 remates, la tercera cifra con usted en el banquillo en un partido sin marcar, tras Elche y Atlético de Madrid. ¿Cree que es una cuestión de calidad arriba, de acierto o de cómo se generan esas ocasiones? Porque no todos los remates se traducen en remates de alta calidad.

Marcar goles es importante porque, si no marcas goles, claramente no puedes ganar un partido. Igual que es importante defender bien y ojalá siempre conseguir la portería a cero porque al menos siempre tienes un punto. Pero en ese marcar goles hay dos aspectos muy importantes: una es la producción ofensiva y otra cosa es la eficacia de la acción ofensiva. Ambos aspectos responden a una responsabilidad colectiva del equipo, tanto a la hora de generar ese volumen de acciones como a la hora de finalizar esas acciones. Es un trabajo de todos.

Queremos generar más volumen y es una responsabilidad de todos tener eficacia en esas acciones para poder conseguir gol.

Quedan pocos días de mercado y hemos visto a un Valencia jugando con línea de cinco y con línea de cuatro. En un Valencia ideal, si llegasen todas las piezas que usted quiere, ¿con qué sistema jugaría el equipo?

Es que te diría que no hay un sistema ideal, porque no tengo en mi cabeza un sistema ideal. Lo más importante es la identidad. Y cuando estoy contento es cuando mostramos como equipo la identidad que queremos mostrar. Cuando el equipo tiene dominio, cuando el equipo es agresivo, cuando el equipo tiene valentía, cuando el equipo es sólido, cuando el equipo transmite principios que no tienen que ver con un sistema.

Esos principios, esa identidad o esos valores que un equipo tiene que transmitir en el campo no hay un sistema que te los impida o te los permita. Los haces con línea de cuatro, los haces con línea de cinco.

Lo que sí que es verdad es que nuestra tendencia, cuando jugamos con línea de cinco, te diría que evitamos, aunque tampoco siempre, hacer una línea pura de cinco defensas.

Por encima de cuatro o de cinco está la identidad. Y trabajamos para que la identidad del equipo sea que el equipo sea agresivo, que sea sólido, que tenga dominio del juego y que sea valiente.

Lo conseguimos siempre, no, pero trabajamos para eso, porque la afición lo que quiere ver es esa señal de identidad del equipo en cada partido.

¿Le preocupa especialmente que se hayan sumado las bajas de Guido y Justin de Haas, teniendo en cuenta que eran dos jugadores muy importantes a la hora de iniciar el juego?

Yo no veo que el equipo pueda tener problemas de salida de balón porque juegue Guido o no juegue Guido. Guido es un jugador importante en el equipo, es un jugador por el que se ha apostado, es un jugador que ha demostrado el nivel que tiene. Y tenemos jugadores que son importantes también en el equipo y que tienen capacidades similares a las que tiene Guido.