David Torres 30 AGO 2026 - 21:27h.

Dos goles en propia puerta resumen el horror de partido de los de Carlos Corberán

Alineaciones confirmadas de Deportivo y Valencia CF en Riazor

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ValenciaEl Valencia CF cayó derrotado contra un recién ascendido como el Deportivo de la Coruña y además con todo merecimiento. Ni las lesiones, ni la falta de fichajes justifican un planteamiento defensivo y una falta de intensidad impropia de un equipo de Primera División que regaló una ventaja a su rival que, lógicamente lo aprovechó. Dos goles en propia puerta y una defensa imprecisa y nerviosa precedida por un equipo sin intensidad propició una dolorosa derrota que aboca al Valencia CF a la parte baja de la tabla. El equipo che demostró estar física y futbolísticamente hundido ante un Dépor que suma su primera victoria y lo hace tras firmar la paz con su afición (3-1).

El peor cuarto de hora en años

En dieciséis minutos el Dépor ya vencía por 2-0 pero había visto ya como el Valencia CF ya había fallado cuatro o cinco pases claros. Los defensas y los centrocampistas nerviosos e imprecisos había concedido ya dos córners y habían provocado que Dimitrievski, con el sol de cara y con gorra, tuviera que hacer dos salidas peligrosas, por ejemplo, ante un mal pase atrás de Diakhaby.

Y claro, el Dépor, que ha firmado la paz con su afición, se frotó las manos y lo aprovechó. El primero, tras un córner que forzó César Tárrega, y gracias, porque la jugada llevaba marchamo de gol. El saque de esquina fue botado al primer palo y ahí Tárrega fue el protagonista involuntario del 1-0. El balón le dio en la espalda tras un córner que había rematado Ximo Navarro.

No contento con ello, a las primeras de cambio (minuto 16), el Dépor volvió a vacunar a los de Mestalla. Pierre-Emerick Aubameyang remataba con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería concluyendo una contra que había iniciado Mario Soriano después con un gran pase en profundidad que desnudaba las vergüenzas del Valencia.

Sadiq recorta distancias pero es en vano: otro gol en propia puerta

En el 24, fue el Dépor el que tuvo un error imperdonable en defensa. Bright Ede se la entregó a Sadiq en la frontal que únicamente tuvo que cortarla, conducirla y recortar distancias. El 1-2, sin embargo, no trajo la tranquilidad en la defensa che que se vio superada en infinidad de ocasiones por el empuje del deportivo.

Tras el paso por vestuarios, el partido parecía que se equilibraba, pero la defensa del Valencia CF se encargó de poner de nuevo las cosas a favor del Déportivo.

Un nuevo fallo de Tárrega permitió que Nsongo se colara por la línea de fondo y que su centro envenenado lo metiera Diakhaby en propia puerta (3-1). Por primera vez en toda la historia, el Valencia CF se metía dos goles en propia puerta en un mismo partido de LALIGA

El Dépor se replegó, Corberán, a la desesperada, sacó todo lo que tenía incluyendo a Dani Raba pero con los fallos sobre el césped y las constantes imprecisiones, acercarse a los gallegos fue una tarea imposible.