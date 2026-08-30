Los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LALIGA EA Sports, con el derbi Atlético-Real Madrid
Estos son los horarios de las tres últimas jornadas antes del parón
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LALIGA, en plena disputa de la tercera fecha, ha dado a conocer los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LALIGA EA Sports, las últimas antes del primer parón de selecciones de la temporada. Tres fechas con la particularidad de las 6, entre semana, y con el Real Sociedad-Celta adelantado al coincidir con la Europa League y el derbi entre Atlético y Real Madrid del domingo 20 de septiembre.
Los horarios de la jornada 5 de LALIGA EA Sports
La jornada 5 de LALIGA EA Sports está cargada de partidazos, desde el Sevilla-Valencia con dos grandes venidos a menos, la reedición de la final de Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid o el duelo Champions que medirá a Villarreal y Betis. Además, Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentarán en un duelo madrileño en el Santiago Bernabéu.
- Viernes 11/09: Sevilla-Valencia (21.00h.).
- Sábado 12/09: Racing-Alavés (14.00h.).
- Sábado 12/09: Osasuna-Espanyol (16.15h.).
- Sábado 12/09: Athletic-Elche (18.30h.).
- Sábado 12/09: Real Madrid-Rayo Vallecano (21.00h.).
- Domingo 13/09: Celta-Málaga (14.00h.).
- Domingo 13/09: Levante-Barcelona (16.15h.).
- Domingo 13/09: Getafe-Deportivo (18.30h.).
- Domingo 13/09: Real Sociedad-Atlético de Madrid (21.00h.).
- Lunes 14/09: Villarreal-Real Betis (21.00h.).
Horarios de la jornada 6
La primera jornada íntegramente intersemanal llegará en la sexta fecha, con el partido adelantado entre Real Sociedad y Celta de Vigo para el jueves 3 de septiembre. Después, mientras ambos clubes arranquen su participación en Europa League, los otros 18 equipos se medirán entre ellos.
- Jueves 03/09: Real Sociedad-Celta (21.00h.).
- Martes 15/09: Rayo Vallecano-Espanyol (19.00h.).
- Martes 15/09: Alavés-Valencia (20.00h.).
- Martes 15/09: Elche-Real Madrid (21.30h.).
- Miércoles 16/09: Atlético de Madrid-Osasuna (19.00h.).
- Miércoles 16/09: Deportivo-Sevilla (19.00h.).
- Miércoles 16/09: Barcelona-Racing (21.30h.).
- Miércoles 16/09: Levante-Athletic (21.30h.).
- Jueves 17/09: Real Betis-Getafe (19.00h.).
- Jueves 17/09: Málaga-Villarreal (21.30h.).
Horarios de la jornada 7
Antes del parón de selecciones, LALIGA nos deja una jornada con el gran plato fuerte del derbi entre el Atlético y Real Madrid en el Metropolitano. Será el primer choque entre los dos principales equipos de Madrid entre Simeone y José Mourinho desde la final de Copa del Rey 2013.
- Viernes 18/09: Espanyol-Elche (21.00h.).
- Sábado 19/09: Osasuna-Rayo Vallecano (14.00h.).
- Sábado 19/09: Athletic-Alavés (16.15h.).
- Sábado 19/09: Celta-Racing (18.30h.).
- Sábado 19/09: Sevilla-Barcelona (21.00h.).
- Domingo 20/09: Getafe-Málaga (14.00h.).
- Domingo 20/09: Atlético-Real Madrid (16.15h.).
- Domingo 20/09: Deportivo-Real Betis (18.30h.).
- Domingo 20/09: Villarreal-Levante (18.30h.).
- Domingo 20/09: Valencia-Real Sociedad (21.00h.).