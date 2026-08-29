El uno por uno del Betis y las notas del ridículo contra el Levante en la jornada 3 de LALIGA

Álvaro Borrego 29 AGO 2026 - 19:06h.

El Betis termina condenado por sus errores defensivos, evita el pleno de victorias y firma una tarde para olvidar

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

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El Real Betis firmó el que sin lugar a dudas será uno de los grandes lunares de la temporada. Una tarde desastrosa, por momentos ridícula, ante un Levante (5-2) que llegaba a esta tercera jornada sin haber logrado anotar y terminó metiéndole nada menos que cinco a los de Manuel Pellegrini. Condenados por sus errores defensivos. Una derrota que evidencia las carencias de la plantilla, con mucho por mejorar si pretende mantener algo de competitividad en la Champions League.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Levante.

Álvaro Valles (2): Hizo un paradón descomunal a los diez minutos, pero encajar cinco goles nunca puede ser buena señal.

Bellerín (0): Una tarde para olvidar. Horrible. Horrendo. Todo lo hizo mal. Sorprendente esa pasividad en el cuarto del Levante, aunque todavía más grave es ese exceso de confianza en el pase atrás que terminó con el 2-1 granota. Un flan defensivo.

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Bartra (4): Luces y sombras. Sufrió mucho en los balones a la espalda y reculó demasiado en la acción del 2-1 (aunque casi toda la culpa fue de Bellerín). También llegó tarde al remate de Brugué para el 3-2, aunque no era su marca. Tuvo otras acciones brillantes. Salvó un gol bajo la línea y llegó con el alma para anotar el 1-1.

Natan (3): Por momentos parece el central más serio de la plantilla, pero habiendo encajado cinco goles no se le puede salvar. Y su pasividad en el quinto gol es para como mínimo darle alguna advertencia. Una actitud bochornosa.

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Fran García (2): Insistió mucho con los centros laterales y sigue destacando por su capacidad para repetir esfuerzos, apareciendo jugada sí y jugada también en campo contrario, pero en tareas defensivas sigue mostrando una fragilidad cuando menos mejorable. Lo del quinto gol... indefendible. Bochornoso.

Marc Roca (5): A pesar de la crítica generalizada, su partido no fue del todo malo, aunque en un contexto donde se esperaba un Betis dominador salir con ese doble pivote de inicio no tiene sentido. En fase ofensiva estuvo inmaculado. Asistió a Riquelme y puso el centro del error de Parrott. En tareas defensivas, 100% de entradas victoriosas y 100% de duelos ganados.

Facundo Bernal (4): Tiene un gran sentido táctico, aunque a veces se pisase con su compañero. Especialmente activo con los desplazamientos en largo, brindando al equipo el oxígeno que por momentos necesitaba, pero demasiado irrelevante con balón.

Isco (5): Le falta ritmo y sobre todo confianza para tomar mayores riesgos, pero sin estar al 100% sigue siendo el mejor del equipo.

Antony (3): Mucha amenaza, mucha insistencia, mucho artificio... pero nada de nada.

Riquelme (4): El gol no debe hacer olvidar sus pecados. Se desentendió de su marca en el 1-0 , y también el 3-2, de manera grosera, y eso es imperdonable. Con balón le costó una barbaridad, sin cometer riesgos y tomando las decisiones a menudo tarde o mal, aunque es una realidad que está ganando más protagonismo en ataque. De hecho, con los números en la mano, es el máximo goleador del equipo. Y eso demuestra que hay algo distinto al curso pasado.

Troy Parrott (4): Tiene una pinta tremenda, pero errores como el suyo no deben volver a ocurrir y a los delanteros se le mide por los números. En el juego lo hace prácticamente todo con sentido. Ataca los espacios, juega de espaldas, se asocia con sus compañeros y maneja el cuerpo a las mil maravillas. La jugada del 2-2 es mérito suyo. Un tanque inamovible, solo contra el mundo y sacando oro de una acción que parecía llevar a ningún sitio. Lástima ese gol anulado y sobre todo ese fallo clamoroso. Un gol que parecía cantado. Balón llovido, remate fácil, casi bajo la línea de gol... y la falló. Ese error le costó el partido al Betis, de ahí el suspenso.

Suplentes

Fornals (4): Fue incapaz de darle al equipo el poso, el criterio o el sentido que necesitaba en su circulación.

Cucho Hernández (3): Desapercibido. Irrelevante.

Deossa (2): En su línea. En la línea del año pasado.

Pablo García (5): El único con algo de amor propio en los compases finales.

Ez Abde (-): Esos chispazos finales brindaron algo de esperanza al beticismo. El equipo le necesita como agua de mayo.