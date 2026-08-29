Basilio García Sevilla, 29 AGO 2026 - 13:06h.

Todos los horarios de los partidos del Betis en la máxima competición continental

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Si el jueves conoció a sus rivales, el Real Betis Balompié ya puede planificar su regreso a la UEFA Champions League 21 años después. La confederación europea ha hecho público este sábado el orden y el horario de los partidos que disputarán los verdiblancos, en una fase liga del torneo que se extenderá hasta el próximo mes de enero de 2027.

El beticismo, ‘loco’ por volver a ver a su equipo en la máxima competición continental, ya puede lanzarse hacia las páginas de las diferentes aerolíneas para planificar sus viajes por Europa, con el foco puesto especialmente en los dos partidos que disputará en Alemania. El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund ya esperan en el Allianz Arena y el Signal Iduna Park.

Además, los otros dos partidos fuera de casa del conjunto verdiblanco serán ante el Lille francés -el equipo que entrena Davide Ancelotti- y ante el Slovan de Bratislava en Eslovaquia.

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Por su parte, el Estadio de La Cartuja acogerá por primera vez en su historia partidos de la Champions League, visitando el recinto cartujano el Arsenal, el Oporto, el Feyenoord y el Como italiano. Tres grandes históricos del fútbol continental, tres campeones de Europa -cinco en total contando a los dos alemanes-, y un equipo emergente como el Como de Cesc Fábregas, Assane Diao o Jesús Rodríguez, para hacer las delicias del bético que soñaba con volver a ver a su equipo en la Champions en Sevilla.

Cabe recordar que en la fase liga solo quedan eliminados ocho equipos de los 32 que la juegan. Los ocho primeros pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que queden entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán la fase de play off durante el mes de febrero. El Betis tiene asegurados ocho encuentros hasta enero, pero buscará seguir inmerso en el sueño continental todo lo posible.

Los horarios del Betis en la UEFA Champions League 2026/27.

-Lille - Betis: martes 8 de septiembre a las 21.00 horas.

-Betis - Oporto: miércoles 14 de octubre a las 21.00 horas.

-Betis - Feyenoord: miércoles 21 de octubre a las 21.00 horas.

-Borussia Dortmund - Betis: miércoles 4 de noviembre a las 21.00 horas.

-Slovan de Bratislava - Betis: martes 24 de noviembre a las 21.00 horas.

-Betis - Como: miércoles 9 de diciembre a las 18.45 horas.

-Betis - Arsenal: miércoles 20 de enero de 2027 a las 21.00 horas.

-Bayern de Múnich - Betis: miércoles 27 de enero de 2027 a las 21.00 horas.