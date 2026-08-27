Qué ha cambiado en la Champions League desde el último sorteo en el que estuvo el Betis

Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 10:58h.

Es el trofeo de mayor prestigio mundial, pero se le ha dado la vuelta como a un calcetín

La Champions League 2026/27 se completa: Fase de Liga, rondas, bombos y todos los rivales

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El papelito 'virtual' con el nombre del Real Betis Balompié estará este jueves, por segunda vez en su historia, en el sorteo de la UEFA Champions League. 21 años, 1.096 semanas y 7.672 días han pasado desde aquel 25 de agosto de 2005 en el que el club verdiblanco estuvo presente por primera vez entre los más grandes de la principal competición de clubes del mundo, pero mucho ha cambiado desde entonces.

Lo que no varía es el escenario del sorteo, pues una vez más se celebrará en el Forum Grimaldi de Mónaco, pero sí el formato, sin bolas más allá de los cabezas de serie, pues será un sistema informático el que asigne los rivales una vez extraídas sus bolas por distintas estrellas del panorama futbolístico como Buffon, Cristiano Ronaldo o Aduriz.

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Los españoles jugaban previas

Dos días antes, el Betis había eliminado en el play off previo al Mónaco, empatando en el Louis II para hacer valer la victoria por la mínima en el partido de ida, en un verano muy cargado al tener que jugar también la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Y ahí llega la primera gran diferencia con la Champions que volverá a jugar el conjunto heliopolitano.

Entonces, era habitual que el cuarto clasificado en España jugara una fase previa a la fase de grupos. Desde 2017, la UEFA modificó el sistema de clasificación y todos los equipos españoles y de las ligas con mejor coeficiente entran directamente. El último en jugarla, aquel año, fue precisamente el Sevilla FC ante el Istanbul Basakhesir.

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Primera vez con cinco equipos de un país

Aquel mes de agosto de 2005, fue la primera vez que cinco equipos de una misma federación jugaban la Champions League. El Liverpool era el vigente campeón y no se había clasificado a través de la Premier League, por lo que la UEFA -que no contemplaba la clasificación directa del ganador de la pasada edición- ideó una exención especial para que la jugara, con la particularidad de que debía disputar todas las rondas previas y sí podría enfrentarse a un equipo de su país en la fase de grupos. Desde entonces, cambió esa normativa.

Y así sucedió, quedó encuadrado con el Chelsea precisamente en el grupo del Betis, siendo el Anderlecht quien completó un Grupo G muy difícil para los verdiblancos, pero precioso para sus aficionados. Ahora, es más habitual que eso suceda desde que la UEFA cambió el formato y concede una plaza adicional a las federaciones más competitivas, que por segunda vez consecutiva disfruta España. Antes, en otras dos ocasiones habían jugado cinco equipos españoles gracias a victorias de Sevilla y Villarreal en la Europa League.

El bombo del Betis

Aquel 2005, el Betis no era un habitual en Europa como ahora, gracias a la mano de Manuel Pellegrini. Había jugado la Copa de la UEFA 2002/03, era la sexta vez en su historia en una competición continental y su coeficiente era bajo, así que entró en el cuarto bombo cuando esto sí que tenía mayor relevancia. El Rapid de Viena (Austria), el Thun (Suiza), el Udinese (Italia), el Benfica (Portugal), el Fenerbahçe (Turquía), el Rosenborg (Noruega) y el Artmedia Bratislava (Eslovaquia), compartían el bombo.

Hoy, el Betis es el decimoquinto club con mayor coeficiente para el sorteo de la Champions, por lo que entra en el bombo 2. Es una cuestión más de prestigio que práctica, ya que de todos modos tendrá que verse las caras ante dos equipos de cada bombo, pero se agradece verse rodeado de clubes como el Borussia Dortmund, el Manchester United, la Roma o el Oporto. La única premisa es no jugar ante equipos de su propia federación.

El sistema

Esta 2026/27 será la tercera ocasión que se ponga en práctica el nuevo sistema de la UEFA Champions League, con una fase liga de todos contra todos de ocho partidos, en la que no se repiten rivales. Se juegan cuatro partidos en casa y cuatro fuera, enfrentándose a dos equipos de cada uno de los bombos, que cuentan con nueve posibilidades.

Los ocho primeros acceden directamente a los octavos de final, del noveno al vigesimocuarto juegan una fase de play off y los últimos ocho quedan eliminados. Con todo, el Betis se asegura jugar ocho partidos -dos más que en la 2005/06- y seguir en competición europea al menos hasta el mes de enero, cuando acaba la fase liga. Si queda entre los 24 primeros, disputará al menos dos partidos más entre febrero y marzo, cuando comenzaría la prestigiosa fase de eliminatorias. Eso sí, ya no caen equipos de una competición a otra, por lo que no podrá repetirse lo que sucediera entonces, cuando quedó tercero y pasó a la Copa de la UEFA, siendo eliminado en octavos de final por el Steaua de Bucarest.

Los 31 posibles rivales

Así, una afición tan fiel y viajera como la verdiblanca espera con ansias el resultado del sorteo. Se medirá a dos equipos de cada bombo, jugando ante uno en La Cartuja y ante otro a domicilio. Solo se limita el sorteo a no jugar ante los equipos españoles y a un máximo de dos oponentes de una misma federación. Estos son sus 31 posibles rivales.

Bombo 1 (6): Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

Bombo 2 (8): Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas y PSV Eindhoven.

Bombo 3 (8): Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Fenerbahçe, Shakthar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4 (9): Slavia de Praga, Stuttgart, AEK de Atenas, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah y Slovan Bratislava.