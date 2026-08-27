Pepe Jiménez Sevilla, 27 AGO 2026 - 19:19h.

Álvaro Ladrón de Guevara fue el encargado de poner voz al análisis

Qué ha cambiado en la Champions League desde el último sorteo en el que estuvo el Betis

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Un sorteo tremendamente duro para el Betis. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ha conocido este jueves a los que serán sus rivales en la fase inicial de la Champions League y Álvaro Ladrón de Guevara, adjunto en la dirección deportiva, ha sido el encargado de analizar la situación.

"Una ilusión para todo el beticismo y la verdad que bastante felices con los desplazamientos que vamos a tener, los rivales que nos han tocado y con la ilusión, por supuesto, de hacerlo muy bien", comenzaba argumentando en Betis TV.

En este sentido, Ladrón de Guevara continuaba argumentando que "todos los partidos van a tener su dificultad. Evidentemente, hay clubes de muchísimo nivel, de primer nivel europeo. Otros, quizás, no tan acostumbrados a Champions, pero también buenos equipos, si están ahí es por algo. Y bueno, no sé cuál será el más difícil, sí que en casa vamos a tener que ser muy fuertes, fuera hay algunas salidas fuertes también, pero este equipo está preparado para enfrentarse a cualquiera".

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Antes de cerrar su intervención, uno de los grandes acompañantes de Manu Fajardo decía que "vamos a ir partido a partido con muchísima ilusión, compitiendo siempre desde el primer minuto hasta el último. Somos capaces de absolutamente todo, así que confianza máxima en este grupo, en este cuerpo técnico, con nuestra afición. Estoy seguro de que nos vamos a hacer muy fuertes en casa". "Fuera vamos a tener desplazamientos béticos masivos, segurísimo. Así que bueno, vamos a ir partido a partido disfrutando del camino y ojalá podamos alargar el camino de la Champions lo máximo posible", añadía.