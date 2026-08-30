David Torres 30 AGO 2026 - 18:42h.

El Valencia CF lo quiere, pero su sueldo sigue siendo el gran obstáculo para ficharlo

Quién es y cómo juega Harvey Elliott, la estrella que el Valencia CF quiere para su ataque

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ValenciaEl Valencia CF mantiene abierta la vía de Harvey Elliott como una de las opciones para reforzar su ataque en el tramo final del mercado. El club de Mestalla ha sondeado la posible cesión del futbolista del Liverpool, una operación que, sin embargo, se presenta complicada por el elevado salario del internacional inglés. Incluso con el conjunto de Anfield asumiendo aproximadamente la mitad de su ficha, el coste del jugador seguiría estando lejos de las posibilidades económicas del Valencia, salvo que se produzcan salidas que permitan aligerar masa salarial y generar el margen necesario.

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La posible llegada a Mestalla, además, está recibiendo el respaldo de algunas de las grandes figuras de la historia del Liverpool. Si hace unos días Steven Gerrard aconsejaba a Elliott aceptar una salida a España para recuperar su mejor versión, ahora ha sido Michael Owen quien ha valorado positivamente la posibilidad. El exdelantero inglés, Balón de Oro en 2001 y leyenda del Liverpool, considera que una cesión puede ser precisamente el impulso que necesita el joven futbolista para relanzar su carrera.

El mensaje de Michael Owen a Elliott Harvey

Y Owen lo tiene claro: Valencia podría ser el escenario perfecto para que Elliott vuelva a sentirse futbolista, con minutos, responsabilidad y continuidad. Estas son sus palabras: "En realidad, creo que esto podría ser un movimiento muy bueno para Harvey. Liverpool todavía tiene un jugador talentoso en sus manos, pero lo que necesita ahora son minutos, responsabilidad y una racha de partidos, no otra temporada mirando desde la banda. Para Valencia, obtienen un jugador con experiencia en la Premier League, calidad técnica y algo que demostrar", explica en declaraciones que recogen varios medios en redes.

"Elliott, tiene la oportunidad de jugar cada semana y recordar a todos por qué Liverpool creyó en él en primer lugar"

"Para Elliott, tiene la oportunidad de jugar cada semana y recordar a todos por qué Liverpool creyó en él en primer lugar. Y para Liverpool, no es renunciar a él, es desarrollo. Envíenlo fuera, déjenlo jugar, déjenlo dominar y traigan de vuelta a un jugador mucho mejor. A veces, un préstamo no es un paso atrás; es el paso que salva una carrera", finaliza