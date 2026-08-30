David Torres Valencia, 30 AGO 2026 - 21:53h.

"Es la peor primera parte desde que soy como entrenador del Valencia CF"

Valencia CF: Cuando nada cambia, el resultado suele ser el mismo

Compartir







Tras el empate a cero ante el Real Betis y la derrota frente al FC Barcelona, el Valencia CF afrontaba en Riazor su primer desplazamiento de la temporada con la necesidad de estrenar su casillero de victorias en la jornada 3 de LALIGA EA Sports. El encuentro ante el Deportivo suponía además un nuevo escenario para un equipo condicionado por las bajas de Guido Rodríguez y Maffeo, dos ausencias importantes para Carlos Corberán. El bofetón de realidad fue tremendo.

El técnico valencianista compareció ante los medios tras el encuentro para analizar el partido, el rendimiento de su equipo y las decisiones tácticas adoptadas durante unos 90 minutos para olvidar. Corberán puso sobre la mesa las claves del duelo de Riazor, el momento del Valencia CF y las sensaciones que deja el arranque de temporada. Estaba, lógicamente, abatido. "Hemos estado muy por debajo del nivel del equipo del partido, a nivel de activación, a nivel de todo. Te diría que es la peor primera parte desde que estoy dentro del Valencia. Nunca había visto al equipo competir así".

PUEDE INTERESARTE El Dépor destapa las vergüenzas de un Valencia CF que se marcó dos goles en propia puerta (3-1)

Además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Has visto hoy algo positivo en el Valencia en el terreno de juego?

Imposible sacar algo positivo porque ha sido un partido, especialmente una primera parte, vergonzosa que no podemos admitir.

¿Siente vergüenza por lo que ha visto de su equipo en la primera parte?

Sí, porque el equipo no hemos sido el equipo competitivo que veníamos siendo y no hemos estado a la altura de lo que significa competir un partido de fútbol y por eso el rival nos ha superado.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Dépor: Sólo se salva el portero

Dos errores puntuales, dos errores personales, dos errores de dos de sus defensas, de Tárrega y de Diakhaby en los goles. ¿Cómo se corrige esto?

No sé qué charla les ha dado al descanso, pero es Primera División, ¿no? Entiendo que no salía usted con esta idea. Por encima de los errores individuales, creo que no hemos salido con la actitud necesaria para competir un partido.

Hemos estado con inactivación antes del córner, ya nos habían hecho cuatro córners. Los primeros minutos han sido dantescos porque no hemos entrado al partido, no hemos entrado al partido y cuando tú no entras al partido como tienes que entrar a un partido, cualquier equipo te puede pintar los colores, que es lo que ha pasado.

Dimitrievski, actuando prácticamente de capitán, decía que hay que "echarle más huevos", hablando mal y pronto, que los jugadores tienen que dar un paso al frente. Pero, Carlos, no sé si como entrenador va a ser suficiente simplemente con esto o es algo más lo que le falta al Valencia.

Bueno, por encima de cualquier aspecto de mercado, lo que tenemos que hacer nosotros es competir al nivel que tenemos que competir y hoy no lo hemos hecho y por eso hemos perdido el partido.

No se atreve ni a pedir fichajes

Como entrenador, a estas horas de la noche, sabiendo que se cierra el mercado el martes, teniendo en cuenta que tiene la enfermería repleta, ¿qué le pide a su club? ¿Qué le falta al Valencia para poder ser competitivo?

Después de un partido como el de hoy. No estoy para exigir al club nada. Después de un partido como el de hoy, lo que puedo exigirme es hacer mejor las cosas, porque no representa al Valencia de la forma que toca.

¿Y qué le dice a esos 400 valencianistas que han venido hasta aquí, hasta Coruña? ¿Qué le dice también a toda la afición que está en Valencia, en casa, viendo el partido?

Desafortunadamente, hoy solamente podemos pedir disculpas.

¿Te preocupa, porque, por ejemplo, la temporada pasada en Oviedo el equipo hizo una salida parecida, igual de mala, pero luego cambió la temporada? ¿Entienden los jugadores lo que les pides? ¿Entienden tu idea futbolística?

No creo que sea una cuestión ni de comprensión. Es una cuestión de activación, de cómo se sale al campo. Hemos salido con una actitud contraria a la necesaria para ser un equipo competitivo.

Antes del gol, creo que el Deportivo ya había tenido cuatro córners. Hemos tenido pérdidas no forzadas. Simplemente, los primeros 15 minutos del equipo han sido los peores desde que entreno al Valencia.

Ellos lo aprovechan en la acción, meten un gol, se ponen por delante. Luego hay una falta en campo contrario que no logramos acabar y, en la transición, hacen el segundo gol. Ese inicio del partido ya nos ha condenado por completo y estoy muy de acuerdo contigo en que no ha sido el rendimiento que podemos aceptar.

Fichajes

No es una cuestión de mercado, de solución de mercado. Es una cuestión de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo del nivel que tenemos como equipo y la activación inicial ha estado muy por debajo del nivel de activación del Deportivo. La consecuencia ha sido que se adelantaran con dos tantos y que nos superasen en muchas parcelas del campo. Por supuesto que no me eximo de responsabilidad. Soy el que hace una alineación, soy el que hace un planteamiento y, por encima de la valoración de mercado, hay que competir mejor con los jugadores que estamos, porque hemos competido por debajo del nivel que estos jugadores y nosotros juntos tenemos.

Nos vamos tremendamente decepcionados y, con las palabras de Fran, que comparto, hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura de lo que representamos.