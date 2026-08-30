David Torres 30 AGO 2026 - 22:32h.

"Esta es mi tercera temporada, en las otras dos, nos ha pasado lo mismo"

Valencia CF: Cuando nada cambia, el resultado suele ser el mismo

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ValenciaLuis Rioja volvió al once titular en Riazor pero nada cambió. Ni estuvo entre los mejores ni impidió una victoria clara del Déportivo. El andaluz, uno de los más veteranos llegó a decir que llueve sobre mojado. "Al final esto va de pundonor, esto va de competir, esto va de dejártelo todo en el campo y creo que hoy es lo que ha faltado. Creo que es lo único que no puede faltar en un campo de fútbol al final. Tú puedes acertar, puedes fallar, la táctica puede ser mejor o peor, pero tú no puedes faltar a la ética del fútbol, del deporte, que es competir al cien por cien, que es dejártelo todo en el campo. Creo que hoy eso nos ha faltado a todos y yo el primero", aseguró el extremo.

Luis, ¿qué se puede decir después de un partido como el de hoy, una derrota tan dura?

“Es totalmente inaceptable la derrota de hoy. Hemos salido sin la actitud adecuada, no hemos entrado, prácticamente, al partido, nos han tenido que meter varios golpes para reaccionar. El error del rival te hace meterte en el partido, tienes cinco, diez minutos buenos que puedes empatar y luego vuelve en el segundo tiempo, que tampoco entramos bien. Si no estás al cien por cien, no sales al partido con ganas de ganarlo y competirlo, con el ‘cuchillo entre los dientes’ y esa ‘sangre en los ojos’ que hay que tener, no le vas a ganar a nadie”.

¿Qué os ha dicho el míster en el vestuario? ¿Qué habéis hablado?

Bueno, hemos intentado corregir un poco tácticamente, pero es que realmente no había nada que corregir tácticamente. Eso nos lo tenemos que hacer mirar porque, más allá de victorias o derrotas, creo que lo que hay que dejar en el campo es el cien por cien y hay que terminar los partidos prácticamente fundido.

Hay que hacer autocrítica y la estás haciendo, Luis. Esto acaba de empezar, es un mal inicio, pero esto no para y el domingo llega el Barça.

Tenemos tiempo para corregirlo. Lo tenemos que corregir desde ya, pero lo que está claro es que un partido como el de hoy no puede volver a pasar. Hoy no es momento de mirar al próximo rival. Esta es mi tercera temporada, en las otras dos, nos ha pasado lo mismo. Tenemos que corregirlo desde ya. Lo hemos hablado y lo hemos intentado solucionar. Llevamos dos primeras partes de temporadas muy malas, dos segundas partes muy buenas y eso nos está privando de ser un equipo mucho mejor y competitivo. Tenemos tiempo para solventarlo, pero lo tenemos que hacer desde ya”.