Ambiente caldeado: ¿Cambiará la hoja de ruta?

David Torres Valencia, 31 AGO 2026 - 08:57h.

Las salidas marcarán el número y la calidad de las llegadas

Valencia CF: Cuando nada cambia, el resultado suele ser el mismo

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Tras la durísima derrota contra el Déportivo, el Valencia CF encara las últimas horas del mercado de fichajes con una hoja de ruta abierta y condicionada por las salidas. La previsión en Mestalla es que puedan producirse entre una y cuatro operaciones antes del cierre, aunque no todas dependen exclusivamente de la voluntad del club. La prioridad pasa por reforzar el ataque, una necesidad que Carlos Corberán ha trasladado al club y que puede desembocar en más de una incorporación si se dan las condiciones necesarias.

Un fichaje ofensivo, casi seguro

La llegada de un futbolista de ataque se considera prácticamente segura. La dirección deportiva trabaja para incorporar una pieza que eleve las prestaciones ofensivas de la plantilla, después de que Corberán haya reclamado más alternativas para su frente de ataque. De hecho, Corberán espera hasta dos fichajes para el ataque, aunque la segunda incorporación está directamente relacionada con los movimientos de salida.

Almeida, la llave para un segundo refuerzo

En este escenario, la operación de André Almeida puede ser la llave del mercado. El centrocampista portugués no viajó a Coruña y, como ya informó ElDesmarque, está negociando su salida al Celta de Vigo. Su marcha permitiría liberar espacio económico y de plantilla para afrontar otra incorporación. Si Almeida encuentra destino, el Valencia dará un paso importante para poder acometer un segundo fichaje ofensivo. Pero todavía podría ser necesario un movimiento adicional. El Valencia CF, eso sí, no lo va a regalar. Si no llegan a lo que pide por él el Celta o los clubs de Portugal que se han interesado, se quedará.

Raba y una posible sorpresa de última hora

La segunda salida que puede modificar el escenario es Dani Raba. Si el atacante cántabro abandona Mestalla, o se produce cualquier otra salida inesperada en las últimas horas, el Valencia podría disponer de margen para incorporar otra pieza.

Así, el escenario más probable pasa por un fichaje ofensivo, pero el mercado todavía puede llevar al Valencia a realizar entre una y cuatro operaciones. La horquilla dependerá fundamentalmente de las salidas y del margen económico que estas permitan generar. Ahí espera agazapado con pocas opciones porque es caro, Harvey Elliott. Si el Valencia CF hace hueco económico y el Liverpool acepta pagar buena parte de su ficha, podría llegar.

Con Arnau Martínez ya incorporado y el lateral derecho reforzado, el foco se encuentra ahora exclusivamente en el ataque. Corberán ha dejado claro que las necesidades de la plantilla forman parte de una conversación interna con el club y que el mercado todavía puede deparar movimientos. Quedan dos días para conocer hasta dónde llega finalmente la hoja de ruta valencianista para completar una plantilla que tiene carencias evidentes.

En directo el mercado de fichajes del Valencia CF el 31 de agosto