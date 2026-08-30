David Torres 30 AGO 2026 - 09:43h.

El Valencia se interesó por él pero es casi imposible que llegue cedido por su elevado salario

Corberán esquiva a Eliott pero espera fichaje(s) para el ataque del Valencia CF: "Tenemos el mercado abierto"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ha puesto sus ojos en una de las grandes oportunidades que ofrece el mercado inglés: Harvey Elliott. El club de Mestalla ya ha sondeado con el Liverpool la posibilidad de hacerse con el talentoso centrocampista en calidad de cedido y, según avanzó ElDesmarque, existe una negociación entre las partes y optimismo en torno a la operación. El futbolista, que busca recuperar protagonismo después de una temporada complicada en el Aston Villa, también ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en Valencia.

Sin embargo, el principal obstáculo no está en convencer al jugador ni al Liverpool, sino en las cuentas. La ficha de Elliott se encuentra fuera de los parámetros económicos del Valencia incluso aunque el conjunto inglés asumiera aproximadamente la mitad de su salario, por lo que la operación necesitaría de movimientos previos que permitieran liberar masa salarial. Las posibles salidas de jugadores como André Almeida, Danjuma o Dani Raba pueden resultar determinantes para generar ese margen y permitir que la cesión llegue a buen puerto.

La opinión de Steven Gerrard

La operación ha generado además una corriente de opinión en Inglaterra. Y una voz especialmente autorizada se ha pronunciado sobre el futuro del joven futbolista: Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, excapitán del conjunto de Anfield y uno de los grandes centrocampistas de la historia del club. El exinternacional inglés considera que Elliott podría necesitar precisamente un cambio de escenario para volver a explotar todo su potencial y apunta directamente a España como un destino ideal.

Estas son sus palabras, de las que se hacen eco varias cuentas que siguen al Liverpool, sobre el futuro del futbolista del Liverpool: “Por el precio adecuado, será perfecto para él. Me da pena por el chico. Su movimiento al Aston Villa la temporada pasada resultó ser el peor de todas las edades. Iraola tiene mucha calidad en el Liverpool ahora y, honestamente, Elliott lo va a pasar mal. Barcola acaba de llegar, el Liverpool perdió a Mbaye, pero incluso en el mediocampo o en las zonas de ataque, es difícil. Wirtz está allí, Szoboszlai está allí. Richard Hughes está encogiéndose de hombros con Camara. Isak necesita jugadores que corran. Elliott florecerá en España, justo como Jones en el Milan. A veces necesitas dejar el hogar para encontrarte de nuevo.”