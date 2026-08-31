David Torres 31 AGO 2026 - 14:41h.

Se lesionó en febrero, tuvo que ser operado dos veces y aún le queda para poder jugar

Qué tiene José Copete, central del Valencia CF: recae de su lesión y se perderá el comienzo de LALIGA 26-27

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ValenciaJosé Copete ha vuelto este lunes al trabajo sobre el césped de la Ciudad Deportiva y ha tocado balón. Su regreso todavía se dilatará un tiempo más, pero es una mínima noticia positiva en Mestalla después de la debacle de Riazor. El central está más cerca de su recuperación como se ha demostrado en una sesión en la que se entrenó al margen del grupo, con un readaptador. Cerca de él, con los suplentes también han trabajado André Almeida, pendiente de si sale o no al Celta de Vigo y Pablo Maffeo, que fue baja en Coruña por problemas musculares, y que sólo pudo hacer una parte del trabajo; por lo que parece difícil que llegue para el choque contra el Barça del domingo.

Ha pasado dos veces por el quirófano

Con todo, la gran novedad en la sesión ha sido un José Arias Copete acabó la temporada pasada roto. Se sabía que el central había tenido que pasar por segunda vez por el quirófano, pero se desconocía el alcance exacto de su lesión, pero su mensaje de despedida de la temporada despertó todas las alarmas. Se le notaba, cabreado, resignado pero amenazante y anunciaba que se retrasaba su regreso. Ahora se saben los motivos: su recuperación se iba a prolongar unos meses más.

¿Cuándo estará listo para jugar?

El central sevillano sufrió la lesión meniscal durante el encuentro frente al Villarreal del 22 de febrero y fue el tercer jugador valencianista que pasó por el quirófano la temporada pasada después de las lesiones de los también defensores Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.

El jugador José Copete fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda el lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF. El central valencianista permaneció ingresado en el centro hospitalario para control clínico evolutivo y, un mes después, en abril tuvo que repetir de nuevo la visita al qurófano. José Copete ya era baja segura pero el final de temporada pero, como con las desgracias en este Valencia no vienen solas, el central sufrió un contratiempo en su recuperación y por tanto, se pospondrá su regreso a los terrenos de juego un poco más. Exactamente hasta octubre, ya que la intervención hizo poner de crono a cero.