David Torres Valencia, 31 AGO 2026 - 13:58h.

El Valencia CF sigue asegurando que no va a regalar al jugador, por lo que pide cobrar por la cesión

Convocatoria del Valencia CF para Coruña sin André Almeida pensando en Vigo

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La operación de André Almeida puede ser la llave del mercado del Valencia CF. El centrocampista portugués no viajó a Coruña y, como ya informó ElDesmarque, está negociando su salida al Celta de Vigo. Su marcha permitiría liberar espacio económico y de plantilla para afrontar otra incorporación. Si Almeida encuentra destino, el Valencia dará un paso importante para poder acometer un segundo fichaje ofensivo. Pero todavía podría ser necesario un movimiento adicional. El Valencia CF, eso sí, no lo va a regalar. Si no llegan a lo que pide por él el Celta o los clubs de Portugal que se han interesado, se quedará.

La nueva intentona del Celta de Vigo y la intención del jugador

En este escenario, desde Vigo aseguran que para mejorar su oferta inicial necesitan vender antes algún futbolista y, como ese movimiento no llega, han pedido su cesión limpia, tal y como ha adelantado el periodista Germán Muñoz. El Valencia CF, lógicamente se niega a ese movimiento y espera un pago por la cesión sabiendo que eso le permitiría ir al mercado con algo más de margen. Entretanto, el futbolista no descarta ya ningún escenario. Quiere salir, aunque sea cedido a Vigo o, incluso, a otro destino atractivo si se le presenta la oportunidad porque sabe que en Mestalla no va a jugar.

La postura del Valencia CF

Dicho esto, en Valencia la postura del club es clara: no se regala al futbolista y, aunque interesa su salida, tampoco se descarta la posibilidad cierta de que termine quedándose en Mestalla y que haya que "reincorporarle" a la causa y tenga su rol dentro de la plantilla. Es decir, si finalmente termina quedándose (cosa que nadie desea), Carlos Corberán contará con él como ha sucedido con el caso Dani Raba ante el Dépor en Coruña, cuando terminó jugando diez minutos.