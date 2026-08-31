Real Madrid y Oviedo ultiman el acuerdo por un fichaje para la zaga bajo una fórmula peculiar

Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 17:08h.

Julián Calero define su decisión con Luka Ilic si el plan del Oviedo no fructifica: "Trataré de integrarlo"

El club no pierde de vista cualquier oportunidad de mercado

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El Real Oviedo no ha dicho la última palabra en el mercado de fichajes. A falta de dos días para el cierre, la dirección deportiva aún trabaja en apuntalar algunas posiciones como la defensa. Pese a que las incorporaciones se cuentan a puñados en el seno carbayón, el club siempre se ha mostrado predispuesto a seguir mejorando la plantilla si el mercado lo permitía y todo hace indicar que el vestuario contará muy pronto con una nueva cara. Se trata de David Jiménez, futbolista del Real Madrid Castilla.

Según cuenta El Comercio, el Oviedo ha pactado con el Real Madrid el fichaje del jugador merengue para reforzar el lateral diestro. Ambos clubes negocian los últimos flecos de una operación que se cerrará de forma algo peculiar.

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David Jiménez aterrizará en el Carlos Tartiere en propiedad y sin que la operación suponga gasto alguno para el Oviedo. La intención del Oviedo es firmar un contrato de, al menos, tres temporadas, mientras que el conjunto merengue se guardaría el 50% de los derechos del jugador ante una futura venta. Todo apunta a que la operación se cerrará en las próximas horas y que David Jiménez vestirá muy pronto de azul para dejar atrás su etapa en el filial del Real Madrid.

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Primer triunfo

Un gol de Pablo Sáenz dio tres merecidos puntos a un Real Oviedo que se impuso este sábado al Albacete en el Carlos Belmonte gracias a su mejor plantilla y al juego desplegado. Ambos contendientes se presentaban en la tercera jornada de liga en Segunda división sin haber ganado -los ovetenses sumaban un punto y los locales ninguno- y, por tanto, tenían cierta urgencia por sumar sus primeros tres puntos de una tacada.

Los primeros minutos del envite fueron de tanteo, con tímidas llegadas de locales y visitantes y con una especial presión del cuadro astur sobre la salida del balón del conjunto albacetense. La noticia de la primera mitad fue la lesión de Munir, a los diecisiete minutos de su estreno como futbolista blanco, que fue sustituido por otra incorporación que debutaba, el uruguayo Albarracín.

Corpas, un día más, fue el futbolista más peligroso, demostrándolo a los 21 minutos con un disparo de volea, dentro del área asturiana, que obligó al meta Aarón Escandell a rechazar con dos manos. Poco después, una jugada coral del Albacete, moviendo el balón de un lado a otro, acabó con una acción de Lorenzo, quien, tras regatear a Juan Cruz, no fue capaz de dirigir su disparo, perdiéndose por encima del larguero (min.28).

La mejor oportunidad del Oviedo la protagonizó el exfutbolista blanco Pablo Sáenz, en una llegada de Samu Rodríguez por su banda izquierda en la que, apareciendo por el centro, remató con fuerza, aunque Mariño repelió su tiro con acierto (min.37).

Avisó y cuatro minutos después asestó una 'puñalada' con una acción personal en la que batió por bajo a Mariño en el mano a mano, dejando el 0-1 el marcador en el primer periodo Tras el descanso, intentó enlazar más jugadas una escuadra manchega a la que le costaba mucho aproximarse al área ovetense.

Pero costaba mucho ver ocasiones al estar muy bien cerrado el Oviedo y tener pocas intenciones de buscar jugadas ofensivas con ahínco. Pudo empatar Álex Rubio en un contragolpe gestado entre Tomás Inglés, Albarracín y el delantero que no pudo batir a Aarón Escandell porque, con su salida, taponó el chut del ariete blanco con el cuerpo, en el minuto 88.

Así, con el equipo local volcado, terminó un duelo que deja al Albacete sin puntuar en las tres primeras jornadas y al Oviedo con su primer triunfo liguero.