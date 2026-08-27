Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 13:56h.

El Oviedo apuesta por una alternativa en ataque y decide entre dos fichajes concretos

Dos jornadas sin victoria para el conjunto carbayón

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Julián Calero compareció ante los medios para analizar el partido del próximo viernes frente al Albacete. El técnico del Real Oviedo quiere lograr cuanto antes la primera victoria después de un inicio con tropiezos. Pese a que solo suman un punto de seis, el entrenador carbayón confía en encontrar el camino muy pronto y para ello ya ha mantenido alguna charla con su plantilla.

Calero desveló, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Albacete, el ejemplo que le puso a sus jugadores para que no se preocupasen por estos dos primeros resultados. Le habló del Aston Villa de Unai Emery y de lo mucho que logróv la temporada pasada pese a comenzar en mala posición. "El Aston Villa empezó en descenso, pero terminó en Champions y ganando la Europa League. Se han impuesto las cosas que hemos hecho menos bien, pero hay que darle la vuelta. Desde el estado anímico no da el fútbol para llorar mucho".

El mercado de fichajes y el equipo

El técnico azul abordó otros asuntos en sala de prensa como el mercado de fichajes y lo mucho que afecta a una plantilla que siga abierto con la competición arrancada, así como el estado físico de la plantilla tras estos dos primeros encuentros.

Críticas al mercado: "Vuelven locos a los jugadores, es muy complicado aislarles. No somos capaces de que empiece la competición con los jugadores que van a jugar la temporada. Lo hemos aceptado, pero se hace complicado. Ya hablé con la dirección deportiva y tenemos varias situaciones".

La plantilla: "Llegamos justos, veremos mañana. Entre algodones están Dani, Chris, Estanis y Aritz. Esperemos recuperar a la mayoría. Los golpes los puedes aguantar, otros están saliendo de proceso fibrilar. Es complicado saber quién llega. Siempre piensas en variaciones y hay posibilidades de cambios, le tengo que dar una vuelta".