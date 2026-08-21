Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 11:35h.

Julián Calero aplaude un dato decisivo del Oviedo en el mercado de fichajes: "Nunca me había pasado"

El club aborda las última tareas de mercado

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Julián Calero prepara con esmero el segundo partido de la temporada ante el Leganés en el Carlos Tartiere. El técnico carbayón, además de repasar cómo llega el equipo a la cita, analizó algunos nombres propios vinculados al mercado, como el de Luka Ilic. El mediocentro serbio, pese a tener contrato en vigor, podría salir este verano del Carlos Tartiere.

Ilic no cuenta ni para Calero ni para el club y la puerta de salida está abierta. Sin embargo, no será una operación sencilla debido a la negativa del jugador y a las dificultades para encajarlo en el mercado. El míster abordó el tema en rueda de prensa y definió su plan a futuro si la intención del Oviedo en el mercado no fructifica.

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"Hay que entender al futbolista y al club. Tengo que ser capaz de entenderle, pero también al club, que tiene unas situaciones y unas necesidades. Mi forma de manejarlo es hablar con las dos partes. Con Ilic hablé varias veces y sé la situación que hay. Si a final de mercado Ilic está aquí, hablaré con él y trataré de integrarle de nuevo. Tengo que entender a ambas partes y manejarlo para que esto, que ya es un problema para las dos partes, no afecte al resto del equipo y eso lo estamos consiguiendo", comentó.

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El futuro de Víctor Mingo

Calero también abordó la situación que vive el club con Víctor Mingo y las dudas sobre si darle salida en el mercado estival y contar con él esta temporada. "De momento es jugador del primer equipo. Queda mercado, nos está ayudando cada vez que sale y es muy trabajador. Habrá que valorar al final. Ya hablé con él, todos tendremos paciencia y luego tomaremos una decisión. Estaremos hasta final de mercado, de momento no nos cerramos a nada. El mercado es muy caprichoso en los últimos días. Igual viene el Bayern y paga la cláusula de cualquiera, es algo inevitable".