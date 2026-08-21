Mourinho reconoce las llamadas de Florentino Pérez cuando no estaba en el Madrid: “Con cada título”

Fran Duarte Madrid, 21 AGO 2026 - 11:41h.

Tras una pregunta de Sergio Horas para ElDesmarque, ha desvelado esas llamadas con Florentino y ha reflexionado sobre cómo ha vivido estos años alejado del Real Madrid y si ha echado de menos al club.

En vídeo: el lado más personal de José Mourinho en El Chiringuito

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José Mourinho ha vuelto al Real Madrid siendo un ídolo. El técnico portugués enamoró al madridismo en su primera etapa y, después de varios años perdiendo títulos con el FC Barcelona de Pep Guardiola, consiguió unir al equipo e imprimir una competitividad en un vestuario liderado por aquel entonces por Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema o Luka Modric. Jugadores que más tarde han hecho historia con el club blanco levantando hasta seis veces la ansiada Champions.

Por eso muchos madridistas también le culpan a él por los éxitos cosechados después. Incluso el propio Florentino Pérez ha asegurado públicamente que esa competitividad que dejó en el vestuario fue vital para las seis Champions League que consiguieron con Carlo Ancelotti y Zidane. Lo que no sabíamos es que el presidente del Real Madrid llamaba a Mourinho cada vez que han ganado un título en este tiempo. El entrenador ha comparecido en rueda de prensa y, tras una pregunta de Sergio Horas para ElDesmarque, ha desvelado esas llamadas con Florentino y ha reflexionado sobre cómo ha vivido estos años alejado del Real Madrid y si ha echado de menos al club.

Cómo ha vivido Mourinho el Real Madrid desde fuera

“Yo no soy mucho de echar de menos. No soy mucho de reprochar. No soy mucho de debería haber hecho en vez de hacer esto, o decisión equivocada, o echar de menos”, ha confesado el entrenador del Real Madrid. “Tú sabes, uno que ha salido de Portugal más de 20 años atrás y que solo ha regresado el año pasado por unos meses, seguramente no es uno que tiene mucho de echar de menos porque he crecido así. Hoy aquí, mañana allá, y no pienso mucho en lo que he dejado atrás. Cada título del Madrid tenía la llamada del presi, pero una llamada del presi que yo siempre he respondido no tiene nada que ver conmigo. Y no tiene nada que ver conmigo, de verdad”, ha reconocido mientras otorga el mérito a los entrenadores que consiguieron esos títulos.