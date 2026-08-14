Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 11:21h.

La baja de larga duración de Ilyas Chaira, varios meses de pausa que pueden paralizar su venta

Pasa revista al estado físico de la plantilla para medirse al Granada

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Faltan horas para que el Real Oviedo vuelva a competir en LALIGA HYPERMOTION. Este sábado, el equipo de Julián Calero se estrena ante el Granada, uno de los rivales llamados desde el inicio a pelear por la zona alta. El primer encuentro pondrá a prueba el trabajo durante la pretemporada y los fichajes que han ido llegando al equipo durante el periodo estival. El técnico carbayón quiso incidir en el trabajo del club durante el mercado y destaca un dato muy importante para su trabajo.

Calero, en rueda de prensa, aplaudió el importante número de fichajes que había cerrado el Oviedo antes de que arranque la competición doméstica. La ventana estival estará abierta hasta el 1 de septiembre, cuando ya se habrán disputado tres partidos. De ahí que el míster destaque la importancia que tiene para el grupo contar con la plantilla casi al completo para arrancar.

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"Nunca me había pasado que tantos fichajes hayan llegado antes de la jornada 1, eso dice mucho y bien de la dirección deportiva. Todavía se pueden mover cosas de entradas y salidas. En el aspecto de rapidez con la que se ha intentado reestructurar una plantilla, algo que no es sencillo, se ha hecho bien. Cuando llegan nuevos las cabezas están limpias y yo juego con ello", explicó.

La rueda de prensa de Calero

Posibles ausencias: "Andamos ahí con jugadores entre algodones. Hay alguno con molestias, pero todos podrían ser recuperables, aunque en algún caso arriesgaríamos. Alberto Reina ha tenido molestias y sobrecargas, estamos cuidándolo, está bien y veremos a ver esta mañana y a la tarde, a ver si puede jugar. El puzle hay que completarlo y todavía no podemos a falta de una sesión, las decisiones las suelo tomar el mismo día de partido".

La evolución del Oviedo: "Ha sido la correcta y en ese sentido acabo contento, porque creo que estamos generando la forma de competir que a mí me gusta. Un equipo valiente y decidido y que sabe cómo jugar en cada momento, para mí eso es jugar bien".