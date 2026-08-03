Julián Calero abandona las redes sociales por el bien del Oviedo

Juan Pérez 03 AGO 2026 - 09:56h.

Después de apenas dos meses en el club carbayón

Julián Calero detalla la charla que mantuvo con Santi Cazorla antes de su retirada: "Las cartas sobre la mesa"

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Julián Calero cambia por completo su manera de entender las redes sociales con el abandono total tanto de las publicaciones como de los comentarios en una decisión radical. En menos de dos meses desde su contratación, el técnico madrileño da un paso atrás en uno de los focos mediáticos por los que era más conocido para construir el mejor Oviedo posible desde el silencio, el trabajo y el fútbol.

La relación de Julián Calero con las redes le hacían un personaje diferencial dentro del primer plano futbolístico, no solo por replicar los mensajes oficiales que da en los medios del club, sino por su filosofía de vida. En plena vorágine del mercado de fichajes, la transparencia habitual del actual entrenador carbayón pasa ahora a un segundo plano, porque lo que hasta ahora era una interacción constante entre opiniones y reflexiones, ahora pasa a un fundido a negro.

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El propio Calero confiesa que "a veces el silencio también es una forma de compromiso" al tiempo que agradece el cariño de siempre y la comprensión por tomar una decisión como esta. Y es llamativo porque era la seña de identidad del técnico desde sus etapas en Burgos, Alcorcón, Cartagena o Levante, donde ha transmitido mensajes positivos, ha conectado con la afición e incluso ha tenido tiempo de entrar en polémicas. Ahora, antes incluso de empezar la temporada, toma perspectiva alejándose de todo ello.

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Uno de sus mensajes más repetidos era la valoración final tras los partidos, un plus de emoción que le daba un plus con respecto a los seguidores, pero ahora prefiere poner toda su atención en el fútbol. Este es el mensaje íntegro con el que ha decidido dejar las redes:

'Ahora, toda mi energía está donde debe estar. De corazón y para vosotros. Hay momentos en los que el mejor mensaje es el silencio. A partir de hoy dejaré de publicar y comentar en mis redes sociales. Lo hago para dedicar toda mi energía, mi tiempo y mi concentración exclusivamente a mi Real Oviedo, evitando cualquier interpretación que pueda desviar el foco de lo verdaderamente importante. Gracias por vuestro cariño y comprensión. Nos vemos donde más me gusta estar..... en lo campos de fútbol'.